Cosanpa asfalta mais de 500 escavações em uma semana, em Belém

Como forma de cumprir o cronograma de asfaltamento das escavações abertas para a obra de substituição de rede, em Belém, 522 buracos foram fechados de segunda à sexta-feira apenas na última semana. Foram utilizadas cerca 600 toneladas de asfalto para este trabalho.

Os trechos que receberam a reposição de asfalto estão nos bairros de Nazaré, Umarizal, Guamá, Marco, Jurunas, Terra Firme, Curió-Utinga, Marambaia, Souza e Pedreira.

Na segunda-feira (27) será divulgada a programação de asfaltamento da próxima semana e, em seguida, o trabalho da obra com setorização e interligação das novas redes irá se concentrar apenas nos bairros Nazaré, Umarizal, Reduto, Marco, Souza e Curió-Utinga para, em seguida, avançar nos demais bairros.

“Vamos também concentrar as nossas frentes de trabalho para serviços de interligação e setorização no 3º e 5º setor de abastecimento, que são os que atendem os bairros Umarizal, Reduto, Marco, Souza, Curió-Utinga e partes de Nazaré. Sabemos dos transtornos causados, mas é uma obra de extrema importância para melhorar o abastecimento da capital. A partir desse serviço, teremos uma redução no número de vazamentos, e também evitaremos paradas de abastecimento que atinjam uma grande parcela da população, pois será feita a setorização dos abastecimentos”, ressaltou Simons.

A obra de substituição de redes é executada em etapas, após a finalização de todas fases em cada área, que consistem em: escavação para implantação da rede; execução das soldas de eletrofusão para conectar os trechos implantadas; e as interligações nas novas redes, é feita a recomposição asfáltica.

O Governo do Estado está investindo R$ 250 milhões para beneficiar mais de 800 mil habitantes da capital. A previsão de conclusão é para o primeiro semestre de 2022.

Por Tayná Horiguchi (COSANPA)

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom