Cosanpa avança com as obras do novo sistema de abastecimento de Castanhal

As obras do novo sistema de abastecimento de Castanhal, no nordeste do Estado, já estão com 53% dos serviços executados. A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) está construindo cinco novos setores de abastecimento de água na cidade, que irão beneficiar cerca de 65 mil moradores do município.

Das cinco estruturas que estão com serviços em andamento, o setor Jaderlândia já está com a Estação de Tratamento de Água totalmente concluída. Atualmente, neste setor, está em andamento a execução da estação elevatória, montagem dos conjuntos de bombas, construção da subestação elétrica e da casa de química.

Com a conclusão da Estação de Tratamento de Água do setor Jaderlândia, a Cosanpa conseguiu iniciar o abastecimento do Hospital Regional de Castanhal, obra entregue pelo Governo do Pará no segundo semestre do ano passado. “No início deste mês, a direção do Hospital solicitou que a Cosanpa abastecesse o local, e atendendo ao pedido, foi feita a interligação das instalações da unidade à rede de distribuição de água da Companhia, que já está sendo abastecida pela nova Estação de Tratamento do Setor Jaderlândia”, explicou o engenheiro da Companhia, Armando Machado.

Além do Jaderlândia, os serviços estão avançando em todos os pontos da obra, com a parte da estrutura de todos os setores já em fase de conclusão.

No setor Estrela, está em andamento a execução da subestação elétrica, sala dos quadros de comando, casa de química, depósito da estação elevatória, e a montagem dos barriletes de água bruta, tratada e de lavagem da estação de tratamento de água.

Já no Setor Cohab, as obras da estação elevatória, reservatório apoiado e o muro de proteção estão em ritmo acelerado. No setor Usina, os serviços são na subestação elétrica e na casa dos operadores. E no setor Comandante Assis, está sendo feita a impermeabilização das paredes do reservatório apoiado e também a montagem dos barriletes de água bruta, tratada e de lavagem da estação de tratamento.

A obra irá atender mais de nove bairros, entre eles, os moradores do Jaderlândia, Santa Catarina, Estela, Fonte Boa, Saudade I, Centro, Nova Olinda, Ianetama e Caiçara. Além das cinco estações de tratamento de água, serão instalados 138 quilômetros de redes e 13 mil ligações residenciais.

Fonte: Agência Pará

Foto: Ascom / Cosanpa