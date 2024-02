Cosanpa define ações para garantir abastecimento de água no Carnaval

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), para garantir o bom funcionamento e a continuidade dos serviços de abastecimento de água durante os eventos de Carnaval no Pará, montou um plano de ação estratégico com reforço das equipes de plantão com atuação nas cidades que, tradicionalmente, recebem mais visitantes nesta época do ano.

Os trabalhos começaram nesta sexta-feira, 9, com as equipes na Região Metropolitana de Belém e municípios de outras áreas do estado. Especialistas em elétrica e mecânica também irão compor o efetivo de atendimento, que contarão ainda com encanadores, motoristas e suporte de maquinários em geral como retroescavadeira, caminhões munck e pipa.

“Estaremos monitorando as cidades de atuação da Cosanpa e prontos para corrigir possíveis ocorrências em todas as regiões, principalmente nas cidades que registram um aumento no fluxo de visitantes neste período do ano buscando praias, balneários, blocos e outras festas tradicionais do Carnaval paraense”, explica a diretora de Operações, Cleide Ferreira.

Entre os 52 municípios que a Cosanpa atua, estão alguns dos mais procurados no Carnaval, como: Marapanin, Salinópolis, Vigia e São Caetano de Odivelas, na região Nordeste; Santarém e Alter do Chão, no Baixo Amazonas. Na região da Ilha do Marajó, a Companhia está em quatro das cinco cidades que devem receber um maior quantitativo de visitantes neste período, segundo dados levantados pela Companhia de Portos e Hidrovias (CPH), que administra o Terminal Hidroviário de Belém.

“Estaremos com equipes e infraestrutura para atender as ocorrência dos nossos sistemas operacionais, além de redirecionar equipes caso seja necessário. Para a unidade Ilhas, a atenção está voltada para garantir o abastecimento em todos os municípios, principalmente em Soure, Salvaterra, Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari que estão entre os destinos mais procurados”, acrescenta Cleide Ferreira.

Para o presidente da Cosanpa, José Fernando Gomes Júnior, assegurar o abastecimento eficiente durante o período que ocorrem as festas de Carnaval é um compromisso. “Nossa prioridade é monitorar atentamente todas as cidades de nossa atuação, especialmente aquelas que têm um aumento no fluxo de visitantes devido às festividades carnavalescas. Nos preparamos para corrigir eventuais ocorrências e garantir o fornecimento adequado de água”, enfatiza o presidente da Cosanpa.

Atendimento contínuo

Para a Região Metropolitana ou nas cidades do interior, durante os dias de Carnaval, a Cosanpa vai manter os canais de atendimento 24 horas:

Chamadas: 0800 0195 195

Whatsapp: 3122-7194

Chat online: www.cosanpa.pa.gov.br

As Lojas de Atendimento estarão fechadas nos dias 12 e 13 (segunda e terça). O suporte presencial nestes locais retorna na quarta-feira (14), a partir do meio-dia.

Imagens: Divulgação/Cosanpa