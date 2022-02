Cosanpa divulga o nome de bairros que terão o abastecimento de água interrompido em março 

O abastecimento de água vai ficar comprometido no mês de março em alguns bairros de Belém, devido as obras de substituição de rede do Governo do Pará, por meio da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa).

As obras são de interligação e setorização das novas redes, que irão interligar às novas redes e permitir a medição da quantidade e pressão da água na rede e o isolamento de trechos pequenos durante a retirada de vazamentos, estão sendo realizadas em bairros da capital.

Por conta do trabalho que está sendo realizado, é necessário interromper o abastecimento de água, visto que a rede precisa estar sem água para a conclusão do trabalho e garantir a segurança dos trabalhadores envolvidos.

Para causar menor transtorno possível aos moradores, as interrupções serão feitas apenas durante o período noturno. Depois que o serviço estiver finalizado, o abastecimento será normalizado de forma gradativa.

Confira a programação mensal de interrupções decorrentes da obra:

9º setor – Pedreira, Telégrafo, Sacramenta e parte do Marco e Barreiro

03/03, de 22h às 5h;

07/03, de 22h às 5h;

08/03, de 22h às 5h;

09/03, de 22h às 5h;

8º setor – Jurunas, Condor, Cremação e parte de Batista Campos

10/03, de 22h às 5h;

14/03, de 22h às 5h;

15/03, de 22h às 5h;

16/03, de 22h às 5h;

17/03, de 22h às 5h;

21/03, de 22h às 5h;

22/03, de 22h às 5h;

23/03, de 22h às 5h;

13º setor – Partes do Castanheira, Souza e Marambaia

24/03, de 22h às 5h;

25/03, de 22h às 5h;

12º setor – Parte da Marambaia e parte do Castanheira

28/03, de 22h às 5h;

29/03, de 22h às 5h;

30/03, de 22h às 5h;

14º setor – Parte da Marambaia

30/03, de 22h às 5h;

31/03, de 22h às 5h.

A programação poderá sofrer alterações.

Foto: Reprodução Internet /casadasbombas