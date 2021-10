Cosanpa divulga programação de asfaltamento desta semana, em Belém

A obra de substituição das redes antigas, executada pelo Governo do Pará, por meio da Cosanpa, segue em andamento, em Belém. A Companhia de Saneamento do Pará divulgou a programação de asfaltamento, que ocorrerá durante a madrugada, de 25 a 29 de outubro, nas ruas da capital, para causar o menor transtorno possível no trânsito da cidade.

Estão sendo implantados cerca de 180 quilômetros de redes novas por Método Não Destrutivo (MND), que faz a inserção da rede por meio de perfurações em dois pontos extremos da via. Em cada um desses pontos é necessária uma escavação. O asfalto está sendo garantido em cada trecho que passou por intervenções.

A obra vai beneficiar moradores de mais de 20 bairros com a troca das tubulações antigas de cimento amianto, com mais de 50 anos de uso, por redes modernas e mais seguras.

Confira a programação de asfaltamento desta semana:

RUA PAES DE SOUZA, ENTRE AV. JOSÉ BONIFÁCIO e AV. CASTELO BRANCO;

PASS. ALBI MIRANDA, PRÓXIMO À PAS. BULGARIM;

RUA MUNDURUCUS, PRÓXIMO À TRAV. SEGUNDA DE QUELUZ;

PASS. LAURO MALCHER, PRÓXIMO À RUA ROBERTO CAMELIER;

TRAV. QUINTINO, PRÓXIMO À RUA ROBERTO CAMELIER;

PASS. SANTA TEREZINHA, PRÓXIMO À RUA ROBERTO CAMELIER;

AV. GENERALÍSSIMO DEODORO, PRÓXIMO À AV FERNANDO GUILHON;

TRAV. PE. EUTÍQUIO, PRÓXIMO À TRAV 14 DE MARÇO;

RUA TIMBIRAS, PRÓXIMO À TRAV. DR. MORAES;

RUA FERNANDO GUILHON, PRÓXIMO À AV. GENERALÍSSIMO DEODORO;

TRAV. PE. EUTÍQUIO, PRÓXIMO À TRAV. QUINTINO BOCAIÚVA;

AV. FERNANDO GUILHON, PRÓXIMO À TRAV. QUINTINO BOCAÍUVA;

TRAV. APINAGÉS, PRÓXIMO À AV. FERNANDO GUILHON;

AV. CONSELHEIRO FURTADO, PRÓXIMO À RUA TUPINAMBÁS;

RUA SÃO MIGUEL, PRÓXIMO À RUA APINAGÉS;

TRAV. BOM JARDIM, PRÓXIMO À RUA TAMÓIOS;

RUA CARLOS DE CARVALHO, PRÓXIMO À RUA MUNDURUCUS;

AV. BERNARDO SAYÃO, PRÓXIMO À AV. FERNANDO GUILHON;

AV. BERNARDO SAYÃO, PRÓXIMO À RUA ROBERTO CAMELIER;

TRAV. BARÃO DO TRIUNFO, PRÓXIMO À ALA. EXPEDIDO DE CARVALHO;

TRAV. MAURITI, PRÓXIMO À AV. MARQUES DE HERVAL;

AV. PEDRO MIRANDA, PRÓXIMO À TRAV. ANGUSTURA;

CJ ITAUBA – PAS. DO ARAME;

AV. MARQUES DE HERVAL, PRÓXIMO À TRAV. PIRAJÁ;

TRAV. ALFERES COSTA, PRÓXIMO À PAS. DO ARAME;

TRAV. ALFERES COSTA, PRÓXIMO À AV. PEDRO MIRANDA;

CANAL DO GALO, PRÓXIMO À RUA DO ACAMPAMENTO;

TRAV. ANTÔNIO BAENA, PRÓXIMO À RUA ACAMPAMENTO;

RUA DO ACAMPAMENTO, PRÓXIMO À PAS. LAVA PÉS;

AV. PEDRO ALVARES CABRAL, PRÓXIMO À PAS. SÃO JOÃO;

AV. SENADOR LEMOS, PRÓXIMO À TRAV. BARÃO DO TRIUNFO;

PAS. TANCREDO, PRÓXIMO À AV. PEDRO ALVARES CABRAL;

PAS. ESTÉLIO MAROJA, PRÓXIMO À PAS. BATISTA;

AV. PEDRO ALVARES CABRAL, PRÓXIMO À AV. JÚLIO CESAR;

AV. DR. FREITAS, PRÓXIMO À VILA RUBI.

Por Tayná Horiguchi (COSANPA)

Foto: Marco Santos / Ag. Pará

Fonte: Agência Pará