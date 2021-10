Cosanpa divulga programação de asfaltamento desta semana, em Belém

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) segue a programação de asfaltamento dos pontos que passaram por intervenções, em virtude da obra de substituição de redes de distribuição de água, que está em andamento em Belém.

Mais de 20 bairros estão recebendo cerca de 180 quilômetros de redes novas, pelo método não destrutivo (MND), que faz a inserção da rede por meio de perfurações em dois pontos extremos da via.

Os trabalhos são executados no período noturno para amenizar possíveis transtornos ao tráfego de veículos. A obra de substituição de redes é executada por etapas, após a finalização de todas as fases em cada área, que incluem escavação para implantação da rede; execução das soldas de eletrofusão para conectar os trechos implantados, e as interligações nas novas redes.

Programação de 13 a 15 de outubro:

Av. Fernando Guilhon, próximo à Tv. 9 de janeiro;

Tv. 9 de janeiro, próximo à Av. Fernando Guilhon;

R. Paes de Souza, próximo à Tv. Castelo Branco;

P. Caraparu, próximo à P. Redenção;

R. Paes de Souza, entre à Av. José Bonifácio e Av. Castelo Branco;

P. Igarapé Sururina, entre Tv. 25 de junho e P. Alegre;

P. Albir Miranda, próximo à P. Bugarim;

P. Paulo Cícero, próximo à P. São Lázaro;

P. Popular, próximo à Tv. 25 de junho;

Av. Bernardo Sayão, próximo à P. Silva;

P. Popular, próximo à P. João de Deus;

R. Caripunas, próximo à Av. José Bonifácio;

Tv. Dom Romualdo de Seixas, entre Av. Gov José Malcher e R. João Balbi;

Av. Rômulo Maiorana, próximo à Tv. Mauriti;

Av. Duque de Caxias, próximo à Tv. 14 de abril;

1ª Rua IAPI, entre Av. Almirante Barroso e Av. José Bonifácio;

R. Mundurucus, próximo à Tv. 2ª de Queluz;

Tv. 1ª de Queluz, próximo à R. Silva Rosado;

R. Dois, próximo à R. Olaria;

Tv. Padre Eutíquio, próximo à P. Lauro Malcher;

R. Nova I, entre Tv. Padre Eutíquio;

Tv. Padre Eutíquio, entre R. Nova e Tv. 14 de março;

P. Santo Antônio, entre R. Apinagés e Tv. Padre Eutíquio;

Tv. Padre Eutíquio, próximo à Tv. 9 de janeiro;

Tv. Padre Eutíquio, próximo à Av. Alcindo Cacela;

Av. Alcindo Cacela, entre Av. Bernardo Sayão e P. Tabajara;

Av. Alcindo Cacela, próximo à Tv. Padre Eutíquio;

Av. Alcindo Cacela, próximo à V. Oliveira;

Tv. Padre Eutíquio, próximo à V. Perpétuo Socorro;

Tv. Padre Eutíquio, próximo à R. Tambés;

Tv. Padre Eutíquio, próximo à P. Tabajara;

Av. Generalíssimo Deodoro, próximo à Av. Fernando Guilhon;

Tv. Padre Eutíquio, próximo à Tv. 14 de março;

Tv. 14 de março, entre Av. Fernando Guilhon e R. Timbiras;

Tv. Quintino Bocaiúva, entre R. Mundurucus e Av. Conselheiro Furtado;

R. Timbiras, entre Tv. Padre Eutíquio e Tv. Dr. Moraes;

R. Tamoios, próximo à Av. Roberto Camelier;

Av. Serzedelo Correa, entre R. Mundurucus e R. Pariquis;

R. Caripunas, entre R. Apinagés e Tv. Padre Eutíquio;

Av. Alcindo Cacela, próximo à R. São Miguel;

R. Tamoios, próximo à Tv. Padre Eutíquio;

Av. Roberto Camelier, próximo à R. Fernando Guilhon;

Av. Roberto Camelier, próximo à R. Pariquis;

Av. Roberto Camelier, próximo à R. Timbiras;

R. Carlos de Carvalho, próximo à R. Munducurus;

Av. Bernardo Sayão, próximo à Av. Fernando Guilhon.

Por Tayná Horiguchi (COSANPA)

Fonte: Agência Pará