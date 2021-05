Cosanpa estuda implantar novas tecnologias para execução de obras na rede de esgoto

Engenheiros da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) participaram de um curso sobre execução de obras com métodos não destrutíveis, em Salvador, na Bahia. O curso abordou o uso de uma nova tecnologia alemã para recuperação de tubos de rede coletora de esgoto.

A engenheira da Cosanpa, Flávia Farias, foi uma das representantes da Companhia no curso que ocorreu na Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) e avaliou que acompanhar o uso dessa nova tecnologia vai contribuir para melhoria do transporte e da qualidade do tratamento de esgoto no Pará.

“Fomos até a Bahia para participar de um curso sobre obras com métodos não destrutíveis. A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) está com uma obra em andamento com uma nova tecnologia alemã, que consiste em recuperação de tubos de rede coletora de esgoto que estão depredadas e em má condições de funcionamento, e a partir do uso dessa tecnologia eles conseguem um reparo interno na tubulação. Foi um curso que agregou muito para a Cosanpa, afinal, acompanhar o uso de uma nova tecnologia em obras de rede coletora de esgoto com método não destrutivo vai nos ajudar bastante na melhoria do transporte e da qualidade do tratamento de esgoto”, disse Farias.

A Cosanpa já usa a tecnologia de método não destrutivo, porém em rede de abastecimento de água. A obra de substituição de redes, um projeto que visa substituir 180 quilômetros das redes antigas da capital, está sendo todo executado por método não destrutivo. A engenheira responsável pelos serviços, Tatiana Costa, também participou do curso, uma experiência que vai ser muito importante no andamento do projeto.

Por Bianca Buenaño (COSANPA)

Fonte: Agência Pará