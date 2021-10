Cosanpa fará licitação para contratar empresa para recuperar reservatórios em Santarém

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), por meio da Comissão de Licitação, publicou edital de licitação pública, no modo ‘Disputa Fechado’, para a contratação da empresa de engenharia que fará a execução de obras e serviços de recuperação na estrutura dos reservatórios apoiados do sistema de abastecimento de água, dos complexos Conquista e Irurá, no município de Santarém, no oeste do Pará.

A sessão pública para habilitação e apresentação de propostas pelas empresas interessadas está marcada para às 10h00 do próximo dia 12 de novembro, na seda da Cosanpa, na avenida Magalhães Barata, nº 1201, no bairro São Brás, em Belém.

O edital encontra-se disponível para consulta no site da companhia no seguinte endereço eletrônico: www.cosanpa.pa.gov.br, na aba Licitações/Contratos.

O prazo para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do Contrato.

Como justificativa para a abertura da licitação para contratar uma empresa de engenharia para recuperação dos reservatórios em Santarém, a Companhia informa no edital, que não possui estrutura própria que envolva o trabalho de equipes especializadas, com equipamentos adequados, assim como os materiais e demais insumos necessários para a execução dos serviços nos reservatórios.

Os sistemas de abastecimento de água das unidades de negócios pertencentes à Cosanpa são áreas de abastecimento onde estão inseridas milhares de famílias que necessariamente utilizam diariamente água para realizar suas atividades.

“Portanto, o processo de contratação de empresa especializada para execução dos serviços é indispensável para melhoria do abastecimento da água, evitando-se assim o agravamento da situação dos consumidores”, destaca o edital, informando ainda que o prazo para execução dos serviços será de 12 meses, a contar da data de assinatura do Contrato.

