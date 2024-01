Cosanpa fará troca de hidrômetros em 27 bairros de Belém

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) inicia, na próxima segunda-feira, 22, uma ação de substituição de hidrômetros de consumidores residentes em Belém. Nesta primeira etapa, cerca de 30 mil equipamentos devem ser substituídos em 27 bairros da capital. A troca é gratuita e vai possibilitar a redução de perdas na rede de distribuição de água e a ampliação da capacidade de detecção de vazamentos internos dos imóveis.

O hidrômetro é responsável por medir com precisão o volume de água consumido dentro de um imóvel. Ele entra em atividade sempre que uma saída de água é acionada (ex.: torneira, chuveiro ou descarga) ou quando há um consumo não intencional, gerados por vazamentos na encanação do imóvel.

A troca de hidrômetros integra uma série de investimentos que buscam melhorar a rede de distribuição da água, trazendo benefícios para os clientes e para a empresa. “A substituição ou instalação de nossos hidrômetros é prática comum entre companhia de saneamento. É uma ferramenta contra o desperdício de água e a forma mais justa de medir o consumo de um imóvel, até porque os hidrômetros implantados possuem selo do Inmetro”, explica a engenheira sanitarista da Cosanpa, Tatiana Costa.

“A substituição dos hidrômetros também atende outros requisitos como limite do tempo de uso e condições de conservação”, pontua a profissional, que atua como subcoordenadora de Obras e Projetos do Programa de Desenvolvimento de Saneamento do Pará, na Cosanpa.

De acordo com o planejamento da Cosanpa, a substituição dos hidrômetros será feita ao longo dos próximos seis meses em residências localizadas nos bairros Cidade Velha, Campina, Reduto, Nazaré, Jurunas, Batista Campos, Umarizal, Guamá, Cremação, Condor, Pedreira, Fátima, Marco, São Brás, Canudos, Terra Firme, Universitário, Souza, Curió-Utinga, Telégrafo, Sacramenta, Miramar, Barreiro, Maracangalha, Val de Cães, Marambaia e Castanheira.

O serviço de substituição será realizado por funcionários identificados com uniforme e crachá da Cosanpa, seguindo um cronograma por áreas que será informado nos canais oficiais da Companhia.

