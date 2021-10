Cosanpa oferece curso gratuito para moradores de Castanhal

O setor de programas sociais da Companhia e Saneamento do Pará (Cosanpa) abriu inscrição para o curso de auxiliar de escritório, o curso é gratuito, é realizado por meio do programa ações educativas, informativas e sociais nos municípios onde há obras em andamento.

O curso vai disponibilizar 20 vagas, e para quem desejar participar, deve ficar de olho no prazo de inscrição que vai do dia 18 ao dia 22 de outubro, de 8h as 11h, no escritório da Cosanpa, na Avenida Presidente Vargas.

Os critérios de participação são possuir mais de 18 anos e levar os documentos originais e copias do RG, CPF e do comprovante de residência.

Foto: ASCOM / COSANPA