Cosanpa oferece oficina de arranjos natalinos em Belém

Nesta sexta-feira (25), a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) abre inscrições para a oficina de arranjos natalinos com materiais recicláveis destinada a moradores do município de Belém. As inscrições para os interessados em ocupar uma das vagas ocorrerão a partir das 14h, e podem ser feitas na IX Igreja do Evangelho Quadrangular – Rua Carlos Drumond de Andrade, nº 76, bairro da Marambaia, em Belém. O curso ocorrerá entre os dias 29 de novembro a 06 de dezembro, no mesmo local da inscrição, no horário das 14h às 18h.

As oficinas são gratuitas e oferecidas pelo setor de Programas Sociais da Cosanpa, responsável por ações educativas, informativas e sociais nos municípios onde há obras da Companhia em andamento. Serão no total 20 vagas destinadas para o curso. Para participar, é necessário ter entre 18 a 60 anos e apresentar no ato de inscrição originais e cópias do RG, CPF e comprovante de residência.

Segundo a assessora de Programas Sociais da Companhia, Lene Oliveira, a Companhia busca atender a demanda da comunidade, trabalhando uma qualificação profissional que tenha retorno na região e garanta mais qualidade de vida para os moradores da capital.

“A chegada do final do ano é um ótimo período para oferecermos esse tipo de capacitação, quando os moradores das comunidades que serão beneficiadas com obras e investimentos da Cosanpa poderão, a partir dessa iniciativa, aprender uma nova forma de garantir uma renda extra com a confecção e venda desses materiais, que além de serem natalinos, levarão uma pegada de consciência e sustentabilidade, que é o foco da nossa Companhia”, finalizou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Cosanpa