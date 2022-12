Cosanpa oferta curso de atendente de farmácia, em Belém

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), a partir desta sexta-feira (09), abre as inscrições para o curso gratuito de atendente de farmácia, no bairro da Sacramenta, na capital paraense. A iniciativa é parte do projeto que integra o setor de programas sociais da Companhia, que promove ações educativas, informativas e sociais nos municípios onde há obras em andamento. Em Belém, os cursos ocorrem por conta das obras do Complexo Bolonha e da Estação de Tratamento de Esgoto do Una.

Serão disponibilizadas 20 vagas. As inscrições poderão ser feitas somente na sexta-feira (09), a partir das 09h, na Igreja do Evangelho Quadrangular, Catedral da Nova Vida, na Travessa Alferes Costa, nº 395, bairro da Sacramenta, em Belém.

Para participar, é necessário ser morador do município, ter mais de 18 anos, concluído o ensino médio e apresentar os originais e cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de conclusão do Ensino Médio.

O curso será realizado de 12 a 16 de dezembro, das 08h30 às 11h30 (manhã), na Igreja do Evangelho Quadrangular, mesmo lugar da inscrição.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação