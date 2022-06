Cosanpa oferta curso gratuito para a comunidade de Castanhal

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) vai abrir a partir desta segunda-feira (13) ás inscrições para o curso gratuito de manicure destinado a moradores do município de Castanhal. As inscrições podem ser feitas entre os dias 13 e 17 de junho, das 8h as 12h e de 13h as 17h.

A capacitação é gratuita e ofertada pelo setor de Programas Sociais da Cosanpa, responsáveis por ações educativas, informativas e sociais nos municípios onde há obras da Companhia em andamento.

Interessados em participar devem ter mais de 18 anos e apresentar no ato de inscrição originais e cópias do RG, CPF e comprovante de residência. O curso ocorrerá entre os dias 20 a 24 de junho, na Escola E.M.E.F Graziela, no bairro Santa Lídia, das 13h ás 17h.

A Cosanpa executa em Castanhal obras de ampliação do sistema de abastecimento de água, que incluem a construção de cinco novas estações de tratamento de água (ETA) para melhorar o fornecimento aos moradores da cidade. O canteiro de obras fica na avenida Presidente Getúlio Vargas, em frente ao canal.

Foto: Ascom Cosanpa