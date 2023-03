Cosanpa promove curso gratuito de manicure e pedicure, em Castanhal

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), órgão ligado ao Governo do Estado, abre nesta terça-feira (14) as inscrições para o curso de manicure e pedicure, no bairro Santa Helena, em Castanhal, na região de integração do Guamá.

Serão disponibilizadas 20 vagas e os interessados em participar do curso gratuito poderão se inscrever até quinta-feira (16) no CRAS Santa Helena, na Rua Espírito Santo, número 994, no bairro Santa Helena.

Para participar é necessário ser morador do município, ter mais de 18 anos, concluído o ensino médio e apresentar os originais e cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de conclusão do Ensino Médio.

O curso será realizado de 20 a 24 de março, no horário de 8h às 12h, no CRAS Santa Helena, mesmo lugar onde foram feitas as inscrições.

A ação integra o projeto do setor de programas sociais da Companhia, que promove atividades educativas, informativas e sociais nos municípios onde há projetos da Cosanpa em andamento.

Em Castanhal, os cursos ocorrem por conta das obras que seguem em ritmo acelerado para a ampliação do sistema de abastecimento de água do município. Os trabalhos prosseguem nos setores Santa Catarina, Estrela, Comandante Assis, Usina, Caiçara e Imperador.

Obras – Em janeiro de 2022, a Cosanpa entregou o sistema Jaderlândia, que é o primeiro dos setores que compõem a obra no município. Foram 14 anos de espera, já que o projeto do setor é de 2008, mas não avançou nas gestões anteriores. O empreendimento foi retomado em 2019 por determinação do governador do Estado, Helder Barbalho. Essa primeira parte da execução dos serviços beneficiou 35 mil moradores do município com água de qualidade.

Em setembro de 2022, os moradores do bairro Saudade 1 foram contemplados com um novo Sistema de Abastecimento de Água no Setor Cohab. A entrega beneficiou mais de oito mil moradores da cidade. Com o novo sistema de abastecimento do Setor Cohab, foi possível expandir também o fornecimento de água para bairros próximos, melhorando o serviço na área.

O Governo do Pará investiu mais de R$ 13 milhões em obras no Setor Cohab, um dos seis setores do projeto de ampliação do sistema de abastecimento de água de Castanhal que está com serviços em execução. A obra completa está orçada em R$ 105 milhões, com previsão de conclusão no primeiro semestre de 2023.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação