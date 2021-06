Cosanpa realiza ações na rede de abastecimento do Conjunto Carmelândia, em Belém

“Há muito tempo a gente reclamava dos constantes problemas no abastecimento de água aqui no Conjunto Carmelândia, não tinha água no chuveiro e nem nas torneiras mais altas, eu nem tomava banho no meu banheiro. Nós procuramos a Cosanpa e a situação mudou, hoje vivo outra realidade, agora melhorou muito, consigo usar o meu chuveiro, lavar toda louça e até mesmo minha roupa na máquina, minha vida mudou muito, eu agradeço bastante o olhar da Cosanpa pela nossa comunidade”, contou a aposentada Maria Lucia Costa da Silva, moradora do Conjunto Carmelândia, no bairro do Mangueirão, em Belém.

Após reuniões com os moradores do Conjunto Carmelândia, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) iniciou uma série de ações para melhorar o fornecimento de água dessa população. O local é abastecido por poços que pertenciam ao SAAEB e foram entregues à Cosanpa. Vários estudos foram feitos e o conjunto está sendo beneficiado com a escavação de um novo poço.

“Nós iniciamos várias ações, primeiro fizemos a instalação de um novo equipamento no poço, um bomba com maior potência e capacidade de produção, em paralelo a isso, começamos também um trabalho de limpeza nas redes, os trechos de redes que abastecem o conjunto nunca tinham sido limpos, então eles tinham uma cobertura de material sujo, em virtude de vazamentos e até mesmo ligações clandestinas, fazendo com que entrasse areia e sujeira na rede. Ainda fizemos a identificação de vazamento ocultos que diminuíam a pressão do abastecimento, e iniciamos a perfuração de um novo poço para aumentar mais ainda a quantidade de água”, explicou o diretor de operações da Cosanpa, Diego Batista.

Alzineth Andrade, mora há 13 anos no local e ressalta que a água era suja, com baixa pressão e não alcançava as torneiras mais altas. “Hoje temos uma água limpa, cristalina e em abundância. A equipe da Cosanpa veio até a minha casa, me explicou todos os serviços que estavam sendo feitos para melhorar nosso abastecimento, e realmente a nossa água melhorou muito, é outra vida, estou muito grata”, disse a vendedora.

“A água do Carmelândia não chegava nas caixas d’água, hoje, os moradores já conseguem encher os seus reservatórios para quando tivermos que fazer manutenções, tivemos um aumento de produção no poço e também conseguimos melhorar a pressão da água com nosso trabalho de limpeza de rede e retiradas de vazamento”, finalizou Batista.

Por Bianca Buenaño (COSANPA)

Fonte: Agência Pará