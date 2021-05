Cosanpa realiza cadastro de moradores no bairro Jardim Modelo, em Castanhal

Equipes da área social da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) percorrem as ruas do bairro Jardim Modelo, em Castanhal, nordeste paraense, para realizar o cadastro dos moradores para adesão à nova rede de abastecimento. A ação faz parte da obra de ampliação do sistema de água em andamento no município.

Neste sábado (29), a inscrição dos moradores será realizada na sede da associação do bairro, localizada na rua Silvio Monteiro, s/n, no horário de 8h às 13h. A ação será direcionada àqueles que por qualquer razão não estavam na residência no momento da visita das técnicas sociais. São necessários os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, além do número de telefone para contato e a indicação da numeração dos imóveis vizinhos da esquerda e da direita. Com o cadastro, os moradores que fizeram a adesão irão se tornar clientes da Companhia, receberão o hidrômetro para medição do consumo e serão ligados a nova rede.

Investimento – As obras do novo sistema de abastecimento de Castanhal já estão com mais de 50% dos serviços executados. A Companhia está construindo cinco setores de água na cidade que irão beneficiar cerca de 65 mil moradores do município. E atenderá mais de nove bairros, como: Jaderlândia, Santa Catarina, Estela, Fonte Boa, Saudade I, Centro, Nova Olinda, Ianetama e Caiçara. Além das cinco estações de tratamento de água, serão instalados 138 quilômetros de redes e 13 mil ligações residenciais.

Por Tayná Horiguchi (COSANPA)

Foto: Ascom / Cosanpa

Fonte: Agência Pará