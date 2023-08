Cosanpa realiza campanha para doação de sangue em Belém

Em iniciativa inédita, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), em parceria com o Hemopa, trouxe uma Unidade Móvel de Coleta de Sangue para a sede da instituição, no bairro São Brás, em Belém, com o objetivo de facilitar o acesso de funcionários da Companhia e visitantes à doação de sangue.

“A Diretoria de Gestão de Pessoas, por meio dos serviços de Psicologia e Serviço Social, promoveu nas últimas semanas a campanha de conscientização e incentivo para doação de sangue e valorização à vida. Com um único ato de solidariedade e amor ao próximo, podemos salvar mais vidas” disse Priscila Marques Dias, gestora da Unidade de Serviço de Gestão de Pessoas da Cosanpa.

Um pouco nervoso, mas feliz com a oportunidade de doar sangue pela primeira vez. Foi assim que o estagiário no setor do programa Água Pará, Igor Lima, descreveu a experiência.

“É uma mistura de ansiedade com nervosismo, mas é sempre importante ter esse ato de solidariedade com o próximo. É muito bacana essa ação do Hemopa aqui na Cosanpa. Meus colegas de trabalho também me incentivaram muito pra vir doar”, destacou.

A servidora Adriana Muniz conta que já é doadora, mas que com a correria diária, às vezes falta tempo para se deslocar até o Hemopa.

“Achei importante e é uma oportunidade mesmo para quem já é doador, e para quem nunca doou. Não dá pra perder. A gente sempre tem uma dificuldade do dia a dia pra tirar esse tempinho. Então, por estar aqui no trabalho, não tem como não participar”, afirmou.

A assistente social do Hemopa, Marcela Ribeiro, explica a importância da articulação entre o hemocentro e as instituições do estado.

“Essa parceria é fundamental para o Hemopa. É uma das nossas ações estratégicas que visam descentralizar e deixar mais próximo da população que, às vezes, não tem como se locomover até um posto de coleta da Fundação. Essas parcerias nos deixam mais perto da comunidade e também ajudam a envolver os servidores e colaboradores da Cosanpa na doação de sangue”, frisou.

A Unidade móvel ficará na sede da Cosanpa, em São Brás, até às 16 horas desta quinta-feira. Para doar sangue é necessário apresentar bom estado de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar, no mínimo, 51 kg.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação