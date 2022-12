Cosanpa realiza curso de repositor de mercadorias em Santarém

Nesta quarta-feira (14), às 14h, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) abre inscrições para o curso gratuito de repositor de mercadorias a moradores do município de Santarém. Os interessados podem se inscrever na Escola Romana Tavares Leal, na avenida Antônio Simões, nº 1239, no bairro Santana.

A oficina ocorrerá entre os dias 19 e 23 de dezembro, no mesmo local onde foram feitas as inscrições, sempre das 14h às 17h. Os cursos são gratuitos e oferecidos pelo setor de Programas Sociais da Cosanpa, responsável por ações educativas, informativas e sociais nos municípios onde há obras da Companhia em andamento.

Segundo a assessora de Programas Sociais da Companhia, Lene Oliveira, a Cosanpa busca atender a demanda da comunidade, trabalhando uma qualificação profissional que tenha oportunidades no mercado de trabalho local.

“Trabalhamos sempre fazendo uma pesquisa nas comunidades que recebem benefícios da Cosanpa, e o resultado, é levar para todos os moradores, cursos de capacitação que atendam aos pedidos de quem mora nessas áreas”, finalizou Lene.

Ao final, os alunos receberão um certificado da participação durante os cinco dias de curso. As inscrições ocorrerão somente na quarta-feira (14). Para garantir uma vaga, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar no ato de inscrição originais do RG, CPF e comprovante de residência.

Obras da Cosanpa

A Cosanpa executa em Santarém obras de implantação do novo Sistema de Abastecimento de Água na cidade, no Baixo Amazonas.

O projeto contempla a construção de 13 poços profundos (250m), 3 casas de química, construção de 7 reservatórios apoiados (RAP) e revitalização de dois, no total de 2450 m³, edificação de 3 reservatórios elevados (REL) e revitalização de um, no total de 1.200 m³, além da implantação de adutora de água tratada e outra de água bruta.

As obras entregarão também mais de 25 mil ligações domiciliares, com a implantação de 18.287 hidrômetros.

Os investimentos no município estavam paralisados desde 2016 e a população sofria com a escassez de água, e há anos aguardava melhorias no sistema e, também, novas obras na rede de esgoto.

Em outubro de 2019, a execução dos serviços de saneamento foi retomada. De acordo com a Cosanpa, o projeto é um investimento de quase R$ 180 milhões, do Governo do Pará, em benefício de 150 mil habitantes de Santarém. A entrega do sistema de abastecimento de água está prevista para junho de 2024.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação