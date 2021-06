Cosanpa realiza inscrições para curso de manicure e pedicure para moradores das Águas Lindas, em Ananindeua

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) realiza nesta terça-feira (15), as inscrições para o curso gratuito de manicure e pedicure para moradores do bairro Águas Lindas, em Ananindeua. A inscrição poderá ser realizada de 15h às 18h, na Associação de Moradores do Conjunto Verdejante, localizada na 4ª Rua entre as quadras 10 e 11, do Conjunto. O curso será realizado de 21 a 25 de junho de 2021, das 8h às 12h.

Para se inscrever é necessário ter mais de 18 anos e levar os seguintes documentos: originais e cópias do RG, CPF e comprovante de residência. As vagas são limitadas. No total para este curso, serão oferecidas 20 vagas.

Fonte: G1 PA — Belém