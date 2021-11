Cosanpa vai interromper o abastecimento de água em alguns bairros de Belém

Por conta da obra de substituição de rede do Governo do Pará, por meio da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), na qual está executando novas etapas de interligação e setorização das novas redes, que irão interligar e permitir a medição da quantidade e pressão da água na rede de isolamento de trechos pequenos durante a retirada de vazamentos, que estão sendo realizados em diferentes áreas de Belém, vai ocorrer alteração na distribuição de água nos bairros.

Em virtude desses serviços vai ser necessário interromper o abastecimento de água, visto que a rede precisa estar sem água para a conclusão do trabalho e segurança dos trabalhadores envolvidos. As interrupções vão acontecer apenas no período noturno, uma forma de diminuir qualquer risco de transtorno aos moradores que precisam da água para fazer suas tarefas. Assim que finalizado os serviços, o abastecimento volta a ser normalizado de forma gradativa.

Para saber os dias e os bairros que vão ficar sem água veja abaixo:

8º setor – Jurunas, Condor, Cremação e parte de Batista Campos

3/11, de 22h às 5h;

4/11, de 22h às 5h;

5/11, de 22h às 5h.



4º setor – Guamá e partes da Cremação e Condor

5/11, de 22h às 5h;

12/11, de 22h às 5h;

15/11, de 22h às 5h;

16/11, de 22h às 5h;

17/11, de 22h às 5h;

18/11, de 22h às 5h;

19/11, de 22h às 5h;

22/11, de 22h às 5h;

23/11, de 22h às 5h;

24/11, de 22h às 5h;

25/11, de 22h às 5h;

26/11, de 22h às 5h;

29/11, de 22h às 5h;

30/11, de 22h às 5h.



6º setor – São Brás, Fátima, Canudos e partes do Marco e Pedreira

8/11, de 22h às 5h;

9/11, de 22h às 5h;

10/11, de 22h às 5h;

11/11, de 22h às 5h.

1º setor – Campina e partes da Cidade Velha e Reduto

19/11, de 22h às 5h.



2º setor – Cidade Velha e partes de Batista Campos e Jurunas

26/11, de 22h às 5h.

Foto: Marcelo Seabra / Ag.Pará