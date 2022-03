Cosanpa vai realizar ação de cadastramento do programa “Água Pará” em Marabá 

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) vai realizar uma ação de cadastramento do programa “Água Pará” em Marabá, região sudeste do estado, no período de 15 a 18 deste mês de março. A ação vai acontecer na Escola Professora Tereza Donato Araujo, localizado na Rua Sapucai Amapá, de 8h ás 18h.

Na semana seguinte, de 19 a 22 de março, vai ser realizado a ação na Comunidade São José – Núcleo Nova Marabá, localizado na folha 12, Quadra 23, lote 01, também no horário de 8h as 18h.

Os interessados em se cadastrar no programa, é necessário levar documentos originais e cópias do RG e CPF, uma conta da Cosanpa ( se já for cliente), comprovante de residência, cartão do programa Auxílio Brasil ou resumo do CadÚnico.

O programa Água Pará do governo do estado paga o consumo de até 20m³ de moradores de baixa renda com cadastro na cosanpa. entre os requisitos para participar são, ser beneficiário do programa Auxilio Brasil ou Cadúnico, ter ligação da Cosanpa e o titular da conta deve estar no mesmo CPF do beneficiário do programa.

Foto: Jader Paes / Agência Pará