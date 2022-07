Costelada de Chão atrai inúmeras pessoas no Cabana Clube

A classe social do município de Barcarena, na Grande Belém, prestígiou em grande escala a programação festiva denominada “14ª Costelada de Chão”, promovida pela diretoria do Cabana Clube. O presidente da instituição, Odir Gomes, foi o anfitrião do evento que movimentou os associados, além de várias pessoas de outras cidades que estiveram participando da promoção, encerrada com a programação do setor social do primeiro semestre.

O mestre de cerimônia foi o administrador Salatiel Campos, presidente do Sindclubes, que comandou os trabalhos no Cabana Clube.

Dentre os convidados pela Cabana Clube, se fizeram presente Kensuke Hayashi e Yuta Naguara da Nippon Amazon Alumínio (NAAC), acionistas da Albras.

Imagem: Nonato Batist/Ronabar