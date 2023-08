Cotijuba será palco da 5ª Edição do Festival Gastronomia das Ilhas

A ilha de Cotijuba será palco da quinta edição do Festival de Gastronomia das Ilhas, promovido pela Prefeitura de Belém, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem). A ilha fica distante 27 km da sede do município e é um dos destinos de turismo mais procurados durante o período de férias.

A programação será realizada das 11 às 16 horas, do sábado, 26 e domingo, 27, deste mês de agosto com a participação de 15 estabelecimentos, disponibilizarão como menu um prato especial exclusivo para o evento, ao preço individual de R$ 59,90, com direito à entrada, prato principal e sobremesa.

CIDADE DA GASTRONOMIA

A capital paraense é detentora do Selo de Cidade Criativa da Gastronomia desde 2015 e o projeto “Festival Gastronomia das Ilhas” na atual gestão já realizou quatro edições (Ilha do Combu, Mosqueiro, Icoaraci e Outeiro), reunindo cerca de 70 empreendedores, capacitando mais de 650 trabalhadores, gerando algo em torno de três mil empregos diretos e indiretos.

Dados da Diretoria de Desenvolvimento e Negócios (DDN) da Codem contabilizam a participação de cerca de 50 mil pessoas durante os dois dias de realização dos eventos, durante as quatros edições do festival, movimentando cerca de R$ 4 milhões.

Desde 2015, Belém possui o selo de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). O selo tornou a cidade uma referência mundial em gastronomia, passando a integrar a rede que busca desenvolvimento de maneira sustentável e de modo socialmente justo.

Atualmente, a administração do selo está sob a responsabilidade da Codem, que promove, apoia e fortalece eventos e atividades nessa área, sendo ainda responsável pela elaboração dos relatórios e articulações junto à Unesco, poder público, iniciativa privada e sociedade civil.

O Brasil possui quatro cidades com selo da gastronomia criativa: Florianópolis (RS), Paraty (RJ), Belo Horizonte (MG) e Belém (PA). “Belém tem uma das culinárias mais ricas e originais do país, que têm raízes indígenas e possui influências portuguesas e africanas. Possui um caráter nativo com ingredientes baseados na fauna e flora amazônicas”, afirma o gastrólogo Rodin Miranda.

INSUMOS

Ingredientes como o açaí, tacacá, filhote no tucupi, maniçoba e pirarucu têm atraído o interesse de especialistas, chefs em gastronomia e turistas de todo o mundo. Cozinheiros brasileiros e estrangeiros estão vindo à região procurando inspiração nessa culinária criativa.

“É devido à originalidade e às possibilidades de sua cozinha exótica que o Pará é um dos destinos gastronômicos mais promissores do mundo. A culinária de Belém transforma esta experiência em uma viagem pelo universo amazônico, mistura cores e sabores típicos dessa região, com ingredientes exóticos e exclusivamente regionais direto de quem pesca, colhe ou produz mantendo sua originalidade em todos os pratos que oferece”, afrma o diretor-presidente da Codem, Lélio Costa.

O Festival de Gastronomia das Ilhas tem o apoio da Fundação Escola Bosque (Funbosque), Universidade da Amazônia (Unama), Agência Distrital de Outeiro (Arout) e Movimento de Mulheres das Ilhas de Belém (MMIB), Banco do Povo de Belem e Secretaria Municipal de Turismo (Belémtur).

Imagem: Agência Belém