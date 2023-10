Cotijuba tem sábado movimentado com incêndio em área de mata

Uma área de mata se incendiou na tarde de ontem, sábado, 30, na ilha/distrito de Cotijuba, em Belém. Ninguém se feriu, mas moradores ficaram assustados com as labaredas.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, que se encontra no local na manhã deste domingo, um lavrador fez um roçado em sua gleba e sua mãe, inadvertidamente, tocou fogo no mato. Como faz tempo que não chove e as temperaturas estão abrasadoras, as chamas se propagaram rapidamente e ficaram incontroláveis.



Os danos ambientais são consideráveis. Levantamentos serão feitos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que deverá aplicar multa nos responsáveis, os quais também podem ser indiciados penalmente pelo ocorrido.



Policiais da Divisão de Polícia Ambiental – Dema, também devem se destacar até a ilha para avaliar os estragos feitos. Os levantamentos começam a partir de se verificar se espécies da fauna e da flora foram atingidos pelo fogo.

Imagens: Erison Júnior/Ronabar