Cotijuba terá blocos carnavalescos e shows em intensa programação de domingo a terça-feira

Belém inteira está tomada pelo carnaval, numa programação à altura da sede de folia que havia na cidade com a interrupção, pela covid-19, por dois anos do carnaval oficial. De domingo a terça-feira, quem entra na festa com todo o gás é a ilha de Cotijuba, com desfiles de blocos carnalescos e shows.

É o Carnaval Belém de Todas as Cores, que este ano, além do retorno dos desfiles oficiais em Belém e Mosqueiro, realiza extensa programação em Outeiro, Icoaraci (que promove a volta do carnaval de rua, com programação de 17 a 22 de fevereiro) e agora na Ilha de Cotijuba. A realização é da Prefeitura de Belém, por meio da organização da Fundação Cultural de Belém (Fumbel) e Administração Regional do Outeiro (Arout).

Moradores e turistas de Cotijuba terão o privilégio de curtir o carnaval com paisagem tipicamente amazônica, com direito a trilhas, praias e rios. Serão dezessete blocos e uma aparelhagem mandando bala em três dias dominados pela alegria, em que será proibido ficar parado.

Cotijuba/Programação do carnaval

Dia 19 (Domingo)

Arrastão dos Blocos da Liga Carnavalesca de Cotijuba

Concentração: Rua Jarbas Passarinho.

Às 16h – Aparelhagem Xavante

17h – Bloco mirim

17h30 – Nação Reggueira

18h – Carna-Gordinho

18h30 – Não Aguento + Beber

19h – Encurralados

19h30 – As Virgens de Cu-tijuba

20h – Xodó da Nega

20h30 – Não Empurra que É Pior

21h – Bloco das Charcudas

21h30 – Mama na Racha

22:00h – Bloco das Santinhas

22h30 – Unidos do Xavante.

Dia 20 (segunda)

Arrastão dos Blocos Alternativos da Ilha (Blocos de Sujos)

16h – Aparelhagem Xavante

Concentração: Rua Jarbas Passarinho.

Dia 21 (terça)

Arrastão dos Blocos & Encerramento

Com Todos os Blocos da Liga e Blocos Alternativos

16h – Aparelhagem Xavante

Concentração: Rua Jarbas Passarinho

17h – Concurso Rainha Mirim

18h – Blocos da Liga

20h – Cantor Lucyan Costa

22h – Blocos Alternativos

23h – Encerramento.

Texto: Grasiela Costa

Fonte: Agência Belém/Foto: Janaina Ariela