Coveiro some e vítima de covid é enterrada por familiares

Parentes abriram o cemitério e encontraram a cova aberta

Na última segunda-feira (21), a agricultora Irani Souza Silva, de 41 anos, precisou ser enterrada pela própria família, no Acre. A triste situação aconteceu após o coveiro não aparecer no local.

Segundo informações do Portal do Holanda, Irani já estava a mais de um mês internada com covid-19. Após sua morte, a família mesmo fez o translado do corpo e ao chegar na frente do cemitério, viram a portão fechado. Um parente da vítima abriu o local, e já encontraram a cova aberta, com uma pá e uma inchada, para que os parentes enterrassem, e depois, jogassem a terra por cima.

“O principal, que era o coveiro para fazer o sepultamento, não estava lá. Também não tinha a corda para descer o caixão, foi preciso o cunhado dela pegar o carro, ir no Centro para comprar uma corda”, contou o familiar da vítima.

A prefeitura disse, em nota, que a família não tinha informado o horário, e o coveiro acreditou que o enterro seria apenas na terça.

Fonte: O Liberal