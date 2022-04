Covi-19 mata ex-prefeito de cidade do oeste do Par

O Ex-prefeito da cidade de Vitória do Xingu, José Caetano de Oliveira (PSB), morreu, vítima de complicações da covid-19, na tarde desta sexta-feira (8), em Goiânia, onde se encontrava internado há vários dias, para tratamento da doença respiratória.

De acordo com a família, o político estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), há quase 3 meses, mas não reagiu ao tratamento e foi a óbito. Ele tinha tomado as três doses da vacina. José Oliveira foi vereador por três mandatos, como vice-prefeito assumiu o mandato em 2016, no lugar do prefeito Elivando Oliveira Amaral.

No ano de 2017, ele assumiu a prefeitura de Vitória do Xingu, depois de vencer as eleições. O corpo foi trasladado para a cidade, onde o político será sepultado. José Oliveira deixou a esposa, uma filha e muita tristeza entre amigos, correligionários e familiares.

Fonte: Portal Debate