Covid-19: ações itinerantes da Sespa realizam cerca de 12 mil atendimentos no interior do Estado

A descentralização dos atendimentos de saúde para o interior do Estado é uma das prioridades desde o início da atual gestão. Com a chegada da pandemia da Covid-19, as ações itinerantes foram fortalecidas em todas as regiões do Pará. De janeiro de 2021 até quinta-feira (22), cerca de 12 mil atendimentos foram realizados em municípios que não integram a Região Metropolitana de Belém (RMB) pela Policlínica Itinerante e pelo Barco Hospital Papa Francisco.

O titular da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Rômulo Rodovalho, destaca que as ações da secretaria no combate à Covid-19 consideram as localidades onde são identificadas as maiores demandas por atendimento e a logística necessária para oferecer ações de saúde nesses lugares. “Para promover, da maneira mais ágil possível, ações de prevenção e diagnóstico por todo o Estado, contamos com o trabalho das Policlínicas Itinerantes e com o apoio do Barco Hospital Papa Francisco”, ressalta.

A coordenadora da Policlínica Itinerante, Alessandra Amaral, enfatiza que o objetivo do serviço é aproximar um atendimento de qualidade e humanizado aos pacientes que moram no interior e apresentam sintomas leves e moderados da doença. “Descentralizamos os atendimentos da RMB para alcançar quem precisa, dando direito para todos os municípios que passamos tratarem esses pacientes com todo o apoio e suporte de equipes multiprofissionais de saúde do Estado”, explica. Casos graves devem procurar UPAs e unidades de pronto-socorro.

Na cidade de Anajás, a moradora Alcione Pereira, após apresentar sintomas da doença e receber atendimento na ação itinerante, era só gratidão pelos serviços de saúde ofertados. “O atendimento foi maravilhoso e rápido, no sentido de estar tudo bem posicionado e organizado. Nosso município só ganhou com essa ação. Muito obrigada pela humanidade. E que Deus abençoe cada um nessa missão”, acrescenta.

As ações itinerantes atuam para reduzir a pressão da pandemia sobre o sistema de saúde paraense. Entre milhares de beneficiados estão moradores de Placas, Rurópolis, Soure, Cachoeira do Arari, Portel, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, Uruará, Capanema, Santo Antônio do Tauá, Bragança, Tracuateua, Colares, Vigia de Nazaré, São Sebastião da Boa Vista, Rio Maria, Floresta do Araguaia, Curralinho, Pau d’Arco, Augusto Correa, São Caetano de Odivelas, Sapucaia, Água Azul do Norte, Anajás, Acará, Tailândia, Viseu, Bujaru, Moju, Igarapé Miri, Oeiras do Pará e Abaetetuba.

Outra iniciativa do Governo para fortalecer os municípios do interior do Estado é a disponibilização de leitos clínicos e de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

De janeiro de 2021 até quinta-feira (22), as Policlínicas Itinerantes, incluindo as ações na Região Metropolitana de Belém, já realizaram aproximadamente 73 mil atendimentos.

SERVIÇOS

Além da consulta médica após a triagem de enfermagem (verificação de sinais vitais e oxigenação), os pacientes poderão ser submetidos, sob prescrição médica, a exames de laboratório de hemograma, raio x e testes rápidos. São dispensadas medicações para que o paciente dê continuidade ao tratamento em casa, quando necessário, conforme orientação do médico.

POLICLÍNICA ITINERANTE INTERIOR

– Barcarena: 22 e 23/04, na Escola Prof. Aloysio da Costa Chaves, localizada na Travessa São Francisco, s/n, entre as ruas 1º de Janeiro e Cônego Batista Campos, bairro Betânia. Das 8 às 13h;

– São Domingos do Capim: 23 e 24/04, na Escola Maroja Neto, na Rua Magalhães Barata, Centro. Das 8 às 13h;

– Cametá: 24 e 25/04, na Escola Júlia Passarinho, na Avenida Cônego Siqueira, nº 2136. Das 8 às 16h;

– Maracanã: 26 e 27/04, na Escola Municipal Izidorio Francisco de Souza, localizada na Avenida Geraldo Manso Palmeira, Centro. Das 8 às 13h;

– Curuçá: 29 e 30/04, na Escola Maria de Nazaré Guimarães, localizada na Travessa Quinze de Novembro, nº 18. Das 8 às 13h.

POLICLÍNICA ITINERANTE BELÉM

– Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), de segunda a sábado, das 8h30 às 17 h, e aos domingos, das 8 às 13h;

– Estacionamento do Hangar, de segunda a sábado, das 8h30 às 17 h, e aos domingos, das 8 às 13h;

– Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), de segunda a sábado, das 8h30 às 17h.

