Covid-19: Brasil recebe 1º lote de vacinas do 2º contrato com a Pfizer

A farmacêutica Pfizer entregou hoje (9) o primeiro lote da vacina contra a covid-19 do segundo contrato entre governo federal e o laboratório, com 1,989 milhão de doses. No total, o acordo assinado em maio prevê o fornecimento de mais 100 milhões de doses até o mês de dezembro.

Os imunizantes chegaram no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas (SP), e foram logo em seguida transportados ao centro de distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos (SP), de onde serão encaminhados aos mais de 38 mil postos de vacinação espalhados pelo país.

No total, até o final de 2021, segundo farmacêutica, o Brasil terá recebido 200 milhões de doses do imunizante contra a covid-19, por meio de dois contratos de fornecimento da vacina. O primeiro, fechado em com o Ministério da Saúde em março, resultou na entrega de 100 milhões até o último mês de setembro. Já o segundo, assinado em 14 de maio, prevê mais 100 milhões de doses de outubro a dezembro.

Edição: Aline Leal

Fonte: Agência Brasil/Foto: Divulgação UPS