Covid-19: Brasil tem 330 mortes e mais de 134 mil casos nas últimas 24 horas

O Brasil teve 330 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com números atualizados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e pelo Ministério da Saúde neste domingo (30). O país também registrou mais de 179,8 mil novos casos da doença, atingindo um novo recorde diário pelo terceiro dia seguido.

Confira os números atualizados no Brasil:

330 óbitos nas últimas 24 horas;

óbitos nas últimas 24 horas; 134.175 casos confirmados nas últimas 24 horas;

casos confirmados nas últimas 24 horas; 626.854 mortes acumuladas;

mortes acumuladas; 25.348.797 casos confirmados no total.

A Covid-19 no Brasil

Desde que chegou ao país, o novo coronavírus se espalhou rapidamente. Em 16 de junho de 2020, menos de um mês depois de atingir um milhão de casos confirmados de covid-19, o Brasil registrou mais de dois milhões de infectados.

Em 8 de julho, entretanto, um milhão de pessoas já haviam se recuperado da doença. Atualmente, o Brasil é o segundo país com mortes registradas pela Covid-19, em números absolutos, atrás apenas dos EUA.

Covid-19: situação no mundo

Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o novo coronavírus já infectou mais de 373 milhões de pessoas em todo o mundo. O marco é alcançado 21 meses após seu surgimento na cidade chinesa de Wuhan. O número de mortos por Covid-19 no mundo já ultrapassou 5,6 milhões.

Impacto regulatório

A InteliGov, startup de monitoramento parlamentar, criou um site de monitoramento automático do Diário Oficial da União (DOU) e do Legislativo (federal, estadual e municipal) em tempos de crise. Com a ferramenta, é possível verificar todas as menções ao novo coronavírus no DOU.

Especializada em automação de monitoramento de informações governamentais, a startup atualiza automaticamente as informações a cada hora, no caso do DOU, e diariamente quanto às iniciativas do Legislativo. Todo o material disponível é gratuito e está dividido em duas categorias: “publicações na imprensa oficial” e “proposições legislativas”.

Fonte: Olhar Digital