Covid-19: Brasil tem quase 75% da população vacinada

Nas últimas 24 horas, foram aplicadas cerca de 384 mil doses de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Isso significa que até sábado, 2 de abril, quase 161 milhões de brasileiros -160.917.1740, ou 74,9% da população -, já receberam imunizantes de dose única ou ao menos duas doses.

Os números referentes a quem já recebeu pelo menos uma dose da vacina é ainda mais expressivo: 175.884.895 pessoas, ou 81,9% da população.

Dentre as doses aplicadas ao longo deste sábado (2), 85,8 mil vacinas foram de primeira dose, 97,8 mil segunda e 2,2 mil correspondem a imunizante de dose única. Também foram aplicadas 198,2 mil doses de reforço.

Por fim, sobre a vacinação para crianças de 5 a 11 anos, o Brasil chegou a 10.790.524 de doses aplicadas, o que responde por uma faixa de 52,64% dessa parcela da população.

Estados que mais vacinaram

Entre os estados, o Piauí foi o que mais vacinou até aqui, 92,46% dos habitantes receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra Covid-19.

Já no quesito parcela da população com esquema vacinal inicial completo, ou seja, que já recebeu pelo menos duas doses ou imunizante de dose única, São Paulo sai na frente, com 84,49% da população imunizada.

Fonte: Uol