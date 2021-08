Covid-19: Butantan pede à Anvisa para incluir crianças e adolescentes de 3 a 17 anos na bula da CoronaVac

O Instituto Butantan solicitou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta sexta-feira (30) a ampliação da faixa etária de indicação da vacina CoronaVac. A ideia é autorizar a aplicação do imunizante em crianças e adolescentes de três a 17 anos.

A vacina já tem autorização da Anvisa para uso emergencial no Brasil e faz parte do Programa Nacional de Imunização (PNI) desde o início deste ano. O laboratório Sinovac e o Butantan precisam realizar estudos que demonstrem a segurança e a eficácia da CoronaVac para essa faixa etária.

No Brasil, apenas a vacina da Pfizer recebeu sinal verde da Anvisa para aplicação em menores de 18 anos. No entanto, o Ministério da Saúde ainda está debatendo a inclusão de adolescentes entre os vacináveis. A Janssen, que também fornece vacinas para o país, foi autorizada pela Anvisa e já trabalha com estudos para ampliar o uso do imunizante entre os menores de 18 anos.

Fonte: Brasil 61