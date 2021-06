Covid-19: cientistas identificam novos sinais que neurônios são infectados

Cientistas identificam, em experimento laboratorial, que o Sars-CoV-2 pode infectar células cerebrais humanas e se propagar entre elas de forma limitada e durante pouco tempo. Constatações impulsionam estudos sobre os danos neurológicos e psiquiátricos da covid-19

Desde o início da pandemia, pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 apresentam distúrbios neurológicos e psiquiátricos após se recuperarem da covid-19, como problemas de memória, dores de cabeça, casos de encefalite e até de psicose. Mas especialistas ainda não sabem explicar como essas complicações são desencadeadas. Em uma pesquisa laboratorial, cientistas da Holanda descobriram que o novo coronavírus consegue infectar algumas células cerebrais, desencadeando respostas imunológicas locais. Há a possibilidade de esse fenômeno ser a causa dos danos neurais e comportamentais observados em pacientes, mas a equipe reconhece que há muita investigação pela frente.

“Cada vez mais estudos científicos indicam que o Sars-CoV-2 pode entrar no cérebro por meio do nervo olfatório, no entanto, o que acontece depois que o patógeno da covid-19 invade o cérebro ainda é pouco compreendido”, detalharam os autores do estudo, publicado na última edição da revista especializada mSphere. Para responder essas perguntas, a equipe observou a ação do agente infeccioso em um grupo de células-tronco pluripotentes induzidas (iPS), que são desenvolvidas em laboratório. “Também examinamos um número limitado de células cerebrais”, relatou, por meio de comunicado, Femke de Vrij, pesquisadora do Departamento de Psiquiatria do Hospital Erasmus e uma das autoras do estudo.

Nos experimentos em laboratório, os cientistas observaram que o novo coronavírus pode infectar os neurônios, mas a sua propagação para rapidamente e se limita a algumas células cerebrais. Ainda assim, essa infecção mínima causa uma reação das citocinas, que são uma espécie de mensageiros entre as células do sistema imunológico e as cerebrais. E isso pode contribuir para uma inflamação local. “O fato de que o Sars-CoV-2 pode, eventualmente, entrar no cérebro através do nervo olfativo e infectar células localmente, o que, por sua vez, causa uma resposta inflamatória, pode certamente contribuir para distúrbios neurológicos”, explicou Debby van Riel, também autora do estudo e virologista da Hospital Erasmus.

Segundo a equipe, o estudo precisa de mais aprofundamento, e a indicação deles é de que as próximas pesquisas sobre danos neurológicos e psiquiátricos da covid-19 se concentrem no papel do sistema de defesa humano. “O sistema imunológico provavelmente desempenha um papel ainda mais importante, além do que o nosso estudo indica. Mais pesquisas serão necessárias para desvendar essa questão. Com novas investigações, os efeitos de curto e longo prazo de uma infecção viral nas estruturas cerebrais vão ser melhor compreendidos”, ressaltou van Riel.

