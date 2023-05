Covid-19: Conheça a variante arcturus, que chegou ao Brasil

Acompanhada com cautela pela OMS (Organização Mundial da Saúde), a variante arcturus do coronavírus chegou ao Brasil, tendo sido detectada em um paciente no estado de São Paulo. A cepa já está presente em 40 nações atualmente, sendo a primeira delas a Índia, onde a arcturus se tornou a predominante no país.

A nova cepa é resultante da ômicron e possui mutações em seu código genético que podem fazê-la mais transmissível e escapar da imunidade causada pelas vacinas ou por infecções anteriores. Ela é uma sublinhagem da variante XBB.

Uma das novidades que pode trazer é um sintoma até então antes não causado pelas cepas anteriores: a conjuntivite, segundo observou o Comitê Indiano de Imunizações Pediátricas. Febre e tosse seca seguem sendo alguns dos males causados pela doença.

A confirmação de que a arcturus chegou em solo brasileiro foi emitida pelo Ministério da Saúde, que avaliou por ora não haver indicações de grandes riscos.

– As evidências atuais relacionadas a esta linhagem da variante ômicron não indicam risco adicional à saúde pública se comparada a XBB.1.5 (principal linhagem em circulação no Brasil atualmente), bem como não há evidências de alteração na gravidade dos casos – diz a nota do governo, segundo informações do portal UOL.

O Ministério de Saúde disponibilizou a vacinação com a dose de reforço bivalente da Covid-19 para pessoas com mais de 18 anos que receberam ao menos duas doses das monovalentes. O governo espera contemplar 97 milhões de brasileiros.

