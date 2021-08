Covid-19 faz colégio particular suspender aula presencial

O Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré comunicou oficialmente nesta quinta-feira, 19, a suspensão das aulas presenciais nas turmas de 1o ano do Ensino Fundamental, em função dos registros de 15 casos confirmados de covid-19.



Segundo a instituição, Os alunos não se infectaram na escola e os fatos já foram informados à Secretaria Municipal de Saúde – Sesma.



De acordo com o Colégio Marista, desde o começo da pandemia, a instituição vem obedecendo a todas as determinações sanitárias.

Desde o começo deste mês, o Colégio retornou com aulas presenciais e híbridas, mas, diante da situação, as aulas contam 100% ao esquema híbrido.

Foto: Divulgação