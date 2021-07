Covid-19: GP de F1 e rodada da MotoGP da Austrália são cancelados

Pedo segundo ano seguido as provas não ocorrem devido à pandemia

O Grande Prêmio de Fórmula 1 e uma rodada da MotoGP na Austrália foram cancelados pelo segundo ano seguido nesta terça-feira (6) por causa dos controles de fronteira em vigor para manter o novo coronavírus (covid-19) fora do país.

A edição de 2020 da corrida de F1 foi cancelada na última hora devido à disseminação da pandemia, e a rodada de Melbourne deste ano foi transferida da tradicional abertura da temporada para 21 de novembro.

Mas as fronteiras da Austrália ainda estão fechadas, na prática, e as exigências de 14 dias de quarentena para recém-chegados devem permanecer em vigor ao menos até o final do ano.

“Estamos profundamente decepcionados que, pelo segundo ano consecutivo, tanto os torcedores de MotoGP quanto os de Fórmula 1 não poderão ver os melhores pilotos de motos e carros competirem nos circuitos maravilhosos de Phillip Island e Albert Park”, disse o presidente da Corporação de Grandes Prêmios Australiana, Paul Little, em um comunicado.

“Entendemos o desafio que a Austrália enfrenta com as restrições de viagens internacionais atuais e a importância das vacinações… trabalharemos incansavelmente para realizar este eventos emblemáticos em 2022.”

O executivo-chefe da F1, Stefano Domenicali, expressou sua decepção, mas disse ter confiança de que o calendário de 23 provas poderá ser mantido nesta temporada.

“Temos uma série de opções diante de nós para substituir o lugar deixado vago pelo Grande Prêmio da Austrália”, disse.

Os organizadores da MotoGP adiantaram o GP da Malásia em uma semana para ocupar o lugar da corrida australiana em 24 de outubro e acrescentaram mais uma rodada portuguesa, o GP do Algarve, no dia 7 de novembro.

Por Nick Mulvenney – Sidney (Austrália0