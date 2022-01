Covid-19: Ministério da Saúde pedirá à Anvisa para autorizar autoteste

O Ministério da Saúde irá pedir para Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) uma autorização para o uso de autoteste de Covid-19 no Brasil, ainda nesta semana. Enquanto isso, outros países já utilizam esse teste para que se possa agilizar o diagnóstico da doença que causou uma pandemia nos últimos dois anos.

O exame pode ser feito em casa através da coleta do material no nariz com cotonete ou por saliva. O autoteste possui uma sensibilidade menor do que outros exames e pode ter erros se o paciente não realizar corretamente.

Na última sexta-feira (7), a Anvisa esclareceu através de uma nota que as regras atuais do exame no Brasil só permitem “o registro de autoteste de doenças infectocontagiosas passíveis de notificação compulsória, como a Covid-19, caso haja uma política de saúde pública e estratégia de ação estabelecida pelo Ministério da Saúde”.

Além disso, de acordo com a agência, “para a adoção de uma eventual política pública que possibilite o uso de autoteste para Covid-19, é fundamental considerar os fatores humanos e a usabilidade do produto, medidas de segurança do produto, limitações, advertências, cuidados quanto ao armazenamento, condições ambientais no local que será utilizado, intervalo de leitura, dentre outros aspectos.”

Fonte: Olhar Digital