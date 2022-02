Covid-19: mortes devem entrar em queda nas próximas três semanas, diz Queiroga

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, declarou que os casos de Covid-19 no Brasil estão em um cenário de estabilidade no número de novos casos de Covid-19. De acordo com Queiroga, há a expectativa de que o número de diagnósticos e mortes entrem em queda nas próximas três semanas.

De acordo com Queiroga, porém, esse cenário de estabilidade e posterior queda do número de novos casos e mortes depende de um avanço na campanha de vacinação. O ministro declarou que é importante dar um foco especial na dose de reforço da vacina, principalmente para os idosos.

Média móvel em níveis alarmantes

Hoje, a média móvel de mortes por Covid-19 está na casa das 800 por dia e, além disso, mais de 30 milhões de pessoas elegíveis estão com a dose de reforço atrasada. “Enquanto se traz um debate sobre a quarta dose, eu falo que é preciso focar a terceira dose”, declarou Queiroga.

Segundo o titular da Saúde, a pasta vai continuar trabalhando em conjunto com estados e municípios para ampliar a imunização. Desde o final de 2021, o Brasil tem visto um aumento acentuado no número de casos e mortes por Covid-19, inclusive, não tem sido incomum a ultrapassagem da marca de 1.000 mortes diárias.

Vacinação está bem

Na avaliação de Queiroga, a queda no número de mortes é uma questão de tempo, já que o Brasil passa por um bom momento na campanha de vacinação. Segundo o ministro, o país conta com mais de 38 mil postos de imunização, onde mais de 150 milhões de pessoas já foram completamente imunizadas.

Nesta segunda-feira (21), o Brasil teve 318 mortes por Covid-19 e mais de 37 mil novos casos da doença. Contudo, este número é fortemente influenciado pelo fim de semana, que, no geral, tem um menor número de registros em comparação com os demais dias da semana.

