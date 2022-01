Covid-19: mundo bate novo recorde diário com 3,79 milhões de casos

O mundo está enfrentando uma nova onda de Covid-19 devido a disseminação da variante Ômicron e bateu um novo recorde diário de casos, atingindo 3,79 milhões de novos infectados em 24 horas.

O ranking de países com mais casos é composto por Estados Unidos com 979 mil infecções, Índia com 317 mil, Israel com 243 mil, Itália com 200 mil. O Brasil está ocupando o quinto lugar na lista do “Our World in Data”, projeto ligado à Universidade de Oxford, com 195 mil casos.

No entanto, o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) apontam que nas últimas 24 horas o país atingiu mais de 204 mil novas infecções por Covid-19, registrando um novo recorde de casos diários no país.

Foram registrados 10,4 mil novos óbitos nas últimas 24 horas em todo o mundo, aumentando a média móvel de mortes de 7,1 mil para 7,2 mil. Este aumento significa uma alta de 20% em duas semanas e de 6% em um mês.

A nível comparativo é possível afirmar que a média de mortes está a mesma que a do primeiro pico da pandemia, em abril de 2020. Porém, nesta época, eram notificados cerca de 87 mil casos por dia, mostrando a alta taxa de mortalidade na época e comprovando a eficácia da vacina para os resultados atuais.

Confira a lista de 10 países com mais casos de Covid-19 nas últimas 24h:

Estados Unidos: 979 mil Índia: 317 mil Israel: 243 mil Itália: 200 mil Brasil: 195 mil Espanha: 157 mil Alemanha: 139 mil Argentina: 128 mil México: 109 mil Reino Unido: 107 mil

