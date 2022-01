COVID-19: Prefeita autoriza realização de ‘domingueiras’ no nordeste do Pará

O surto gripal e o aumento do número de casos de covid-19 parece que são coisas do passado, pois a prefeita de Oeiras do Pará, Gilma Drago Ribeiro, jogou para o alto todos os protocolos sanitários contra a Covid-19 e a Influenza H3N2, neste final de semana, no nordeste do Pará.

De acordo com populares, as festas e aglomerações deverão trazer prejuízos, mais infectados e mortes, porque Oeiras do Pará não possui infraestrutura adequada para casos graves de coronavírus. Já os vereadores de oposição alegaram que Gilma Ribeiro quer matar a população em um período que a ciência e as autoridades sanitárias pedem atenção e responsabilidade em relação à covid-19.

Segundo a imprensa local, a prefeita não só defendeu as “domingueiras” como indicou a realização da “bagaceira” todos os domingos. A postura da gestora estaria deixando indignada parte da população que não concorda com festas na pequena cidade do interior do Pará.

A gestora vem recebendo duras críticas por incentivar e participar de uma espécie de “carnaval fora de época”. Gilma Ribeiro não emitiu nenhuma nota a respeito da polêmica envolvendo o nome dela. O último boletim epidemiológico, publicado no site Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará, no dia 11 de abril de 2021, mostrava 32 óbitos. Acho que existe Ministério Público (MPPA) na cidade com um pouco mais de 31 mil habitantes.

Fonte: Portal Debate Carajás