Covid-19: Prefeitura de Marabá alerta para perda de mais de 10 mil doses da vacina

Na próxima sexta-feira (29), cerca de 10 mil doses de vacinas da fabricante Pfizer perderão a validade nos estoques da Secretaria Municipal de Saúde de Marabá (SMS). O motivo é a baixa procura pelos imunizantes, nas constantes etapas de vacinação realizadas pela secretaria.

De acordo com o Departamento de Imunização da SMS, entre os públicos com mais baixa procura estão os adolescentes. De acordo com dados do departamento, do público estimado pela secretaria de mais de 30 mil pessoas, 83% tomaram a primeira dose, 52% tomaram a segunda dose e apenas 5% receberam a terceira.

Entre o público de 18 a 59 anos o público total estimado foi alcançado. No entanto, os índices caem para 71% na segunda dose e 20% na terceira dose. Os idosos são o grupo com maior taxa de cobertura vacinal com 100% de vacinados com a primeira dose e 95% com a segunda dose.

Os números caem para 65% na terceira dose e apenas 30% na quarta dose. Em relação à quarta dose, os números são baixíssimos em todos os grupos que até agora já foram liberados para tomar a vacina.

“Hoje nós temos vacinas disponíveis. Praticamente 11 mil doses irão vencer até sexta-feira. E a nossa preocupação ‘aonde está nossa população que não quer tomar nossa vacina?’ A gente tem que chamá-la para poder fechar o esquema vacinal tanto da primeira como da segunda, da terceira, da quarta dose que estão disponíveis”, alerta o coordenador do departamento de imunização, Fernando Gomes.

Coordenador Fernando Gomes alerta para a importância de completar o esquema vacinal contra Covid-19

Nas últimas semanas, a SMS realizou campanhas de vacinação no Partage Shopping e agora também está com atendimento estendido às segundas e quartas-feiras, das 18h às 22h nas Unidades Básicas de Saúde: Carlos Barreto, Amadeu Vvacqua, Hiroshi Matsuda, Demósthenes Azevedo e Laranjeiras. Essa ação ocorre com vacinação contra Covid-19, gripe e sarampo, além de atendimento médico e de enfermagem.

Outra informação importante é que todas as UBS´s das zonas rural e urbana também disponibilizam vacinação contra Covid-19 a depender do horário de cada uma.

Lembrando que todas essas doses da Pfizer são voltadas para aplicação de 2ª, 3ª e 4ª doses.

De acordo com o Departamento de Imunização, é necessário que as pessoas compreendam que precisam completar o ciclo vacinal visto que o vírus continua circulando e ainda há novas internações e mortes pela doença registradas Brasil afora.

“Hoje é muito triste ver as unidades todas abertas, pontos de apoio disponíveis à noite, tempo estendido nas unidades até às 22h, ponto na Expoama, pontos de apoio como empresas, hospitais, busca ativa e mesmo assim a gente não está com êxito de vacinação. Isso está nos preocupando bastante.”, informa o coordenador.

Para receber a vacina, basta apenas apresentar RG e Cartão SUS. A quarta dose está liberada para pessoas acima de 40 anos.

