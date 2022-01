Covid-19: veja os pontos de vacinação pediátrica e para adultos em Belém e região metropolitana

A imunização contra a Covid-19 continua em Belém e região metropolitana, para adultos e crianças.

Na região metropolitana de Belém são quase 100 pontos de vacinação.

A imunização de crianças de 5 a 11 anos ocorre em alguns pontos diferentes da vacinação de quem tem 12 ou mais. Para as crianças já está disponível também doses da CoronaVac. Crianças e adolescentes imunossuprimidos têm como alternativa a vacina da Pfizer, que foi aprovada sem restrição de público para a partir dos 5 anos.

Em todas as cidades, será obrigatória apresentação do cartão SUS, documento de identificação e estar acompanhado do responsável, além do laudo médico comprovando comorbidade da criança.

Locais de vacinação pediátrica:

Boulevard Shopping Belém – Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia;

FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré;

Funbosque. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 – Ponta Grossa;

Icoaraci. SEST SENAT. Av. Augusto Montenegro, 765 – Águas Negras

IT Center. Av. Senador Lemos, 3153, bairro da Sacramenta;

Mosqueiro. Casa de Endemias de Mosqueiro, Rua Francelina Santos (rua da bateria), Farol;

Mosqueiro. E.M.E.F. Desembargador Maroja Neto. Estr. do São Francisco, s/n – São Francisco;

Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

Unidade de Referência Especializada Materno Infantil e Adolescente – UREMIA, Av. Alcindo Cacela, 1421– Umarizal;

Unifamaz, Av. Visc. de Souza Franco, 72 – Reduto;

Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA – Campus Guamá), situado no Campus Universitário Guamá – Av. Perimetral (entrada 3º Portão) em frente ao Terminal de Ônibus.

Ananindeua

Águas Lindas

Local: Crei Irmã Dulce

Endereço: Rua Osvaldo Cruz

Local: Crei Ana Lúcia

Endereço: Rua 03

Local: UEI Irmã Nair

Endereço: Rua Parabor, s/n

Local: EMEF José Maria Moraes e Silva

Endereço: BR-316, 2636, KM 08

Local: EMEF maria Emilia Antunes

Endereço: 1ª Rua Rural

Local: EMEIF Amélia Reis

Endereço: Passagem Nova Itabira, 20

Local: EMEIF Núcleo de Estudos Oliveira

Endereço: Conjunto Paar, travessa Amatuara, Q 42, 2

Local: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo

Endereço: Tv. We 16, 17

Local: Usina da Paz Icuí

Endereço; Estrada do Icuí Guajará

Local: EMEF Nova República

Endereço: Rua Nova República, 167

Local: UEI Vereador Sebastião Alves

Marituba

Centro Especializado em Reabilitação (CER III) -BR-316, KM 12 (ao lado do Ginásio Poliesportivo de Marituba); das 08h às 22h.

Locais de vacinação para adultos:

Pontos de vacinação nas unidades básicas de saúde:

1. UBS Castanheira, rua 1º de Dezembro, entre as passagens José de Alencar e Sol Nascente;

2. UBS Combu, Ilha do Combu;

3. UBS Portal da Amazônia, Rua Osvaldo de Caldas Brito, 39 – Jurunas;

4. UMS Águas Lindas, Rua Conjunto Verdejante I, Águas Lindas;

5. UMS Bengui II, Passagem Macciel – Bengui;

6. UMS Cabanagem, R. São Paulo, s/n – Cabanagem;

7. UMS Condor, R. Lauro Malcher, 285 – Condor;

8. UMS Cotijuba, R. Manoel Barata, 840 – Icoaraci;

9. UMS Cremação, R. dos Pariquis, 2906 – Cremação;

10. UMS Curió Utinga, Passagem Engenheiro Alberto Engelhard, s/n – Curió-Utinga;

11. UMS Fátima, Rua Domingos Marreiros, 1816 – Umarizal;

12. UMS Guamá, R. Barão de Igarapé Miri, 479 – Guamá;

13. UMS Icoaraci, R. Manoel Barata, 840 – Icoaraci;

14. UMS Jurunas, R. Eng. Fernando Guilhon, S/N – Condor;

15. UMS Maguari, Alameda Ns-15, 43 – Coqueiro;

16. UMS Maracajá, Travessa Siqueira Mendes, S/N, esquina com a 8ª Rua;

17. UMS Marambaia, Av. Augusto Montenegro – Marambaia;

18. UMS Outeiro, R. Manoel Barata – Ponta Grossa;

19. UMS Paraíso dos Pássaros, Tv. Beija-Flor – Maracangalha;

20. UMS Pratinha, Av. Arthur Bernardes – Pratinha;

21. UMS Providência, Av. Dos Tucanos, 391-409 – Maracangalha;

22. UMS Sacramenta, Av. Senador Lemos, 1840 – Sacramenta;

23. UMS Satélite, Tv. We-8 – Coqueiro;

24. UMS Sideral, R. Sideral, S/N – Parque Verde;

25. UMS Tapanã, R. São Clemente, 3300 – Tapanã;

26. UMS Tavares Bastos, Av. Rodolfo Chermont, 170 – Marambaia;

27. UMS Telégrafo, R. do Fio – Telégrafo;

28. UMS Terra Firme, Passagem São João, 170 – Terra Firme;

29. UMS Vila da Barca, Travessa Coronel Luíz Bentes, 80 – Telégrafo.

Pontos de vacinação nas Estratégias Saúde da Família:

1. USF Aeroporto, Rua dos Passos, S/N, Mosqueiro;

2. USF Água Cristal, Rua da Mata, Passagem União, 21, na Marambaia;

3. USF Barreiro I, Passagem Mirandinha, Nº 367, Barreiro;

4. USF Barreiro II, Passagem São Sebastião, S/Nº, Barreiro;

5. USF Canal do Galo II, Travessa Humaitá, S/Nº, entre Pedro Miranda E Antônio Everdosa, Pedreira;

6. USF Canal Pirajá, Travessa Barão do Triunfo, Nº1015, Esquina com Rua Nova, Pedreira;

7. USF Carananduba, Avenida Cipriano Santos, Passagem Santa Maria, Nº 01, Ponte do Cajueiro,

Carananduba;

8. USF Eduardo Angelim, Conjunto Eduardo Angelim, Avenida 17 de Abril, S/Nº, Educardo Angelim;

9. USF Fama, Rua Tucumaeira S/Nº, Estrada do Fama Nº72, Outeiro;

10. USF Fidális, Rua Pantanal, S/N, bairro Fidelis, Outeiro;

11. USF Furdo das Marinhas, Rodovia Augusto Meira Filho S/Nº, Furo das Marinhas;

12. USF Panorama XXI, R. dos Comerciários, Nº 108, entre Rodovia Mário Covas e Rua Benjamin,

Cabanagem;

13. USF Paraíso Verde, Avenida João Paulo II, S/Nº, próximo da área da Cosanpa, Curió-Utinga;

14. USF Parque Guajará, Avenida Augusto Montenegro, Rua Gouveia Silva, S/Nº, Parque Guajará;

15. USF Parque Verde, Rua Da Yamada,próxima do Emaús, Parque Verde;

16. USF Quinta dos Paricás, Residencial Quinta dos Paricás, R. 12;

17. USF Radional II, Passagem Radional II, 58, Condor;

18. USF Souza, Avenida Almirante Barroso, Setrans, bairro do Souza;

19. USF Sucurijuquara, Estrada da Baía do Sol, S/Nº, bairro Sucurijuquara, Mosqueiro;

20. USF Tenoné II, Passagem Sexta Linha, S/N – Tenoné;

21. USF Terra Firme, Rua São Domingos, 414, Terra Firme.

Pontos de vacinação nos CRAS – Das 08 às 13h:

1. Cras – Aurá – BR-316, km 6 (Granja Modelo), Aurá;

2. Cras – Barrreiro – TV. Djalma Dutra, 265 (entre municipalidade e Rua do UnA), Telégrafo;

3. Cras – CAD Único – Rodovia Augusto Montenegro, 6955, Cidade Jardim II, Q-2, lote 5 – Tapanã;

4. Cras – Cremação – Avenida Alcindo Cacela, 2993, Cremação – Próximo a Praça Dalcídio Jurandir;

5. Cras – Guamá – Rua Augusto Correa, 494 (próx. Ao 1º portão da ufpa) – Guamá;

6. Cras – Zoé Gueiros – Conjunto Cordeiro de Farias, Rua Yamada, AL. 29, s/n – Tapanã;

7. Cras – Jurunas – Rua dos Mundurucus, 360, entre Tv. Breves e Av. Bernardo Sayão – Jurunas;

8. Cras – Pedreira – Travessa Timbó, 1557, (entre Marquês de Herval e Visconde de Inhaúma) – Pedreira;

9. Cras -Terra Firme – Travessa Lomas Valentinas, nº 2585 – Marco (Alm. Barroso/João Paulo II).

Pontos de vacinação em hospitais:

1.Hospital de Aeronáutica de Belém, Av. Almirante Barroso, 3492;

2. Hospital Geral de Belém, Praça Brasil, 850, Umarizal;

3. Hospital Naval – Rua do Arsenal, 200, Cidade Velha; terças e quintas-feiras, das 09h às 17h;

4. Hospital Unimed Prime, Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, 1807, Guamá;

5. Unimed Batista Campos, Avenida R. Pres. Pernambuco, 388, Batista Campos;

Pontos de vacinação nos shoppings: horário de funcionamento das 10h às 19h.

1. Shopping Boulevard, estacionamento G6, Av. Visconde de Souza Franco, 776, Reduto;

2. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G).

Outros pontos de vacinação:

1. CCBS-UEPA – Centro Saúde Escola (CSE), Trav. Perebebuí, 2623, Marco;

2. Escola de Enfermagem da UEPA – Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá;

3. FIBRA – Ambulatório de Ensino, Av. Generalíssimo Deodoro, entre Brás Aguiar e Gentil Bittencourt, 1543 (Esta unidade retorna as atividades no dia 10/01/2022);

4. UNAMA – Avenida Alcindo Cacela, nº 287;

5. UNIFAMAZ – Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, Reduto (Retorna as atividades no dia 10/01/2022);

Ananindeua

Unidades básicas de saúde

UBS Guanabara

UBS Nova Água Lindas

UBS Júlia Seffer

UBS Águas Brancas

UBS Aurá

UBS Centro

UBS Celso Leão

UBS Guajará

UBS Distrito Industrial

UBS Elo 1 e Elo 2

UBS PAAR

UBS Ana Maria Moraes

UBS Curuçambá Rural

UBS Paulo Frota

UBS Cidade Nova 6

UBS Icuí

UBS Cristo Redentor

UBS Warislândia

UBS Nova Zelândia

UBS Jaderlândia 1

UBS Coqueiro

UBS Ariri

UBS Una

Marituba

Centro Especializado em Reabilitação (CER III) – Br 316, KM 12 – ao lado do Ginásio Poliesportivo de Marituba. Horário: de 14h às 22h

USF Haifa Gabriel (Rua Antônio Armando S/N. Bairro Almir Gabriel) Horário: 13h às 16h.

UBS Gilson Rufino Gonçalves (Tv. Antônio Maria Brito, 10 – Bairro Decouville) Horário: 7h às 16h.

USF José Coelho Serrão (Rua Da Sagre S/N. Bairro Boa Vista) Horário: 13h às 16h.(exceto na sexta)

USF Nova Marituba (Loteamento Imperial S/N. Bairro Nova Marituba) Horário: 9h às 15h30.

USF Adalúcio Calado (Praça Jarbas Passarinho S/N. Bairro Dom Aristides) Horário: 13h às 16h.

UBS Nossa Senhora da Paz (Rua Da Divisa S/N. Bairro Nossa Sra. Da Paz) Horário: 08h às 16h.

USF União (Rua São Francisco S/N. Bairro União) Horário: 13h às 16h.

USF Manoel Paiva (Tv. Oitava, QD. 08, nº 13 – Agrovila São Pedro) Horário: 10h às 16h

Fonte: g1 Pará — Belém

Foto: Prefeitura de Benevides/Divulgação