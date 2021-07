Covid: Média móvel de mortes no Brasil tem queda pelo 10º dia

No Brasil, a média móvel de mortes diárias provocadas pelo novo coronavírus, nesta terça-feira (6), foi de 1.558, número menor do que o registrado na segunda-feira (5), quando a marca foi de 1.574. Houve queda de 18,7%, em comparação com o verificado há 14 dias, o que aponta uma desaceleração nos óbitos por Covid-19.

Os dados são do mais recente balanço divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Segundo o portal Metrópoles, desde 27 de junho, o indicador tem sinalizado redução no número de óbitos computados. No país, foram 1.780 vidas perdidas e 62.504 novos infectados contabilizados nas últimas 24 horas.

Até o momento, o Brasil contabiliza 526.892 mortes em função da Covid-19. O país computou 18.855.015 casos de contaminação.

Por causa do tempo de incubação do vírus, foi adotada a recomendação de especialistas para que a média móvel do dia seja comparada à de duas semanas atrás.

Fonte: Pleno News