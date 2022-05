Covid: Moderna pedirá aval para poder vacinar bebês no Brasil

A farmacêutica Zodiac, que atua como representante do laboratório norte-americano Moderna no Brasil, vai solicitar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) o registro definitivo da vacina produzida pela empresa americana contra a Covid-19. A novidade, no caso deste imunizante, é a faixa etária que será atendida: todas as pessoas a partir dos seis meses de idade.

O imunizante produzido pela Moderna ainda não é autorizado para uso no Brasil. Em território nacional, duas vacinas são liberadas para crianças, a da Pfizer, a partir dos cinco anos de idade, e a CoronaVac, a partir dos seis anos. Os outros dois imunizantes autorizados no país, das farmacêuticas AstraZeneca e Janssen, ainda não possuem aval para uso em crianças.

De acordo com o jornal O Globo, a última reunião entre a Zodiac e a Anvisa teria acontecido no dia 11 de abril. O plano da empresa é pedir a autorização para uso do imunizante no Brasil ainda no primeiro semestre. No entanto, a produção da vacina deve ser feita nos Estados Unidos e na Europa.

O intervalo entre as duas doses da vacina é de 28 dias. A diferença entre cada faixa etária, por sua vez, deve ser apenas na quantidade do imunizante aplicado. No caso de bebês, por exemplo, a dose a ser usada será correspondente a 25% da quantidade aplicada em um adulto.

Fonte: Pleno News