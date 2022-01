Covid: Mundo registra recorde de 3,2 milhões de casos em 24h

O número de casos de Covid-19 no mundo registrou um novo recorde nesta segunda-feira (10), de acordo com a plataforma Our World in Data (Nosso Mundo em Dados, em português), projeto ligado à Universidade de Oxford. Ao todo, foram 3,28 milhões de casos da doença em um intervalo de 24 horas, o quarto recorde diário de novos infectados em apenas oito dias.

O novo recorde foi alavancado principalmente pelos Estados Unidos, que alcançou a marca de 1,48 milhão de casos em um único dia, mais do que toda a Europa e a Ásia juntas. No total, foram 991 mil novos infectados entre os europeus e 400 mil entre os asiáticos, o que totaliza 1,39 milhão de contaminados com o vírus.

Entre os países, a lista dos dez primeiros com o maior número de novos casos em 24 horas foi completada pela Espanha (292 mil), Índia (168 mil), Reino Unido (143 mil), Itália (117 mil), França (93,9 mil), Austrália (93,8 mil), Argentina (88 mil), Canadá (65 mil) e Turquia (65 mil).

Antes da atual onda, que vem sendo impulsionada pela variante Ômicron, o recorde de novos infectados no mundo era de 905 mil casos em 24 horas, registrados em 25 de abril de 2021, ainda em meio ao colapso sanitário na Índia causado pela variante Delta.

Entretanto, mesmo com a explosão no número de infectados no mundo, a quantidade de mortes não tem aumentado na mesma proporção. Nas últimas 24 horas, foram contabilizadas 6,4 mil mortes pela Covid-19, número que é 64% menor do que a maior quantidade de óbitos registrados em um único dia pelo vírus, que foi 20 de janeiro de 2021, com 18 mil mortes.

