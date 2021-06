Covid: Vacinados com 1ª dose chegam a 48,9 milhões no Brasil

A quantidade de pessoas vacinadas com a primeira dose contra a Covid-19 chegou, neste domingo (6), a 48.977.254, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 23,13% da população brasileira.

Levando em consideração as pessoas que receberam as duas doses, a quantidade é de 22.930.114, representando 10,83% dos habitantes.

No total, o país aplicou neste domingo, segundo dados fornecidos por 22 estados, 276.357 doses, sendo 242.351 em pessoas que receberam a primeira dose e 34.006 para quem recebeu a dose de reforço da vacina, necessária para completar a imunização.

O Mato Grosso do Sul é o estado onde a aplicação da primeira dose está mais avançada, em números proporcionais. Lá, 32,43% da população recebeu a vacina. Já nos dados relativos à segunda dose, a vacinação está mais avançada no Rio Grande do Sul, onde 13,69% da população recebeu a imunização completa.

