Covid volta a disparar, e Saúde de Parauapebas obriga máscara; veja onde

O aumento de pacientes com sintomas gripais e de casos positivos de Covid-19, doença causada pelo coronavírus e que já matou 569 parauapebenses até hoje, fez com que a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) revisasse medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento à doença. Nesta segunda-feira (18), a pasta publicou uma portaria no Diário Oficial do Município em que volta a exigir o uso de máscaras nas unidades vinculadas à secretaria. As informações são do Blog do Zé Dudu.

As unidades de saúde têm experimentado considerável aumento de pessoas com “virose”, em que tudo parece ser uma “gripezinha” qualquer. Mas, na realidade, os casos de covid voltaram a subir. Na semana passada, a média diária de testagens passou de 300, entre as quais cerca de 40 pessoas positivas para o vírus diariamente.

O mais recente boletim epidemiológico referente à covid, divulgado pela Prefeitura de Parauapebas ontem (17), trouxe 46 novos casos positivos em meio a 367 testes. Há pessoas gripadas por todos os lados da cidade, muitas com gripes alérgicas, sinusite, rinite, mas também com covid. Como há sintomas comuns a todas essas enfermidades, muitos acabam menosprezando e supondo se tratar de uma virose qualquer. No embalo da falta de diagnóstico preciso, o coronavírus vai se espalhando e fazendo novas vítimas.

Diante do crescimento de casos, o Comitê Técnico de Prevenção e Acompanhamento da Ameaça da Covid-19 encaminhou memorando ao gabinete do secretário Gilberto Laranjeiras chamando atenção para o cenário epidemiológico atual do município, que demonstra a necessidade de adotar, no âmbito da estrutura da Semsa, medidas de vigilância e controle da infecção pelo coronavírus.

O que muda

A Portaria nº 1.305 foi assinada no último dia 15 de julho pelo secretário Laranjeiras, mas é a partir de hoje que passa a ser obrigatório o uso de máscara cirúrgica dentro dos estabelecimentos de saúde, tanto pelos usuários quanto pelos profissionais. A portaria também estabelece que o teste rápido de covid vai virar procedimento padrão, obrigatório, em todos os pacientes referenciados da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e do Pronto Socorro para o Hospital Geral de Parauapebas (HGP). A medida obriga ainda a apresentação de carteira de vacinação com dados da vacina para Covid-19 e laudo de teste rápido para a doença por todos os pacientes que vão realizar cirurgia eletiva, bem como para todos os visitantes, no HGP.

O número de ocupação de leitos na rede pública de saúde, que já esteve próximo de zero algumas semanas atrás, voltou a subir, de maneira que nesta segunda 73% deles estão com doentes, enquanto a lotação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) é de 67%. Na rede particular, 31% dos leitos estão ocupados com pacientes de covid e 40% das UTIs também estão ocupadas. A pandemia não acabou e todo cuidado com o traiçoeiro coronavírus é pouco.

Fonte: Blog Zé Dudu