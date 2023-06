Cozinha Show promete despertar o paladar de visitantes na FITA 2023, no Hangar

Aulas práticas com o objetivo de demonstrar a riqueza e diversidade dos insumos da Amazônia, a inventividade dos chefs, a autenticidade da gastronomia paraense e a originalidade das criações para água na boca dos presentes. A extensa programação do espaço Cozinha Show da Feira Internacional de Turismo da Amazônia (FITA) vai reunir nomes de destaque do mercado gastronômico paraense e nacional. De 16 a 18 de junho, serão 15 apresentações realizadas na área temática da FITA, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém.

Nesta edição da FITA, a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) promove o conceito da diversidade, em um trabalho de seleção colaborativo, com mulheres, representatividade negra, chefs do interior do estado e periferias.

Para o chef Ricardo Branches, de Santarém, na região Tapajós, a Amazônia durante muito tempo sofreu com o extrativismo e o garimpo indiscriminado, e hoje a gastronomia tem esse poder de inverter essa lógica exploratória.

“A gastronomia é justamente o contrário. Ao invés de desmatar para retirada da madeira, a gastronomia faz preservar para a retirada do fruto, da flor, da semente, da raiz, da folha. É uma proposta de mudança de 180 graus, é uma evolução. A gastronomia é uma forma de mudança de vida. Eu sou suspeito de falar porque a gastronomia mudou minha vida. Já me qualifiquei no Rio Grande do Sul, São Paulo e voltei para a Amazônia pela necessidade e a riqueza que tem para uso desses recursos que se renovam”, afirma Ricardo Branches.

Com a Cozinha Show, a FITA 2023 dará oportunidade para regiões turísticas importantes para a cultura gastronômica, como Tapajós, Xingu, Araguaia, Amazônia Atlântica e Marajó. “É a nossa oportunidade de vir à capital apresentar a nossa cultura gastronômica. A minha expectativa é muito grande. Belém há anos é a porta de entrada, junto com Manaus, na gastronomia da Amazônia. A Amazônia já é internacional e quando se trata de gastronomia mais ainda. As expectativas são as mais esperançosas possíveis”, explica Branches.

O chef de Santarém observou o que apresentará para a aula prática no evento. “Nosso prato é o pirarucu defumado tipo bacon, que eu gosto de chamar de ‘bacon de pirarucu’. Fica meio estranho ouvir falar de bacon vindo de peixe, mas na verdade é a forma de preparação, de salga, de cura e defumação que transformam o produto em um produto muito parecido com o bacon suíno, em relação à cor, aroma e gosto. Inclusive, a forma de preparo”, disse.

Ricardo Branches destacou a versatilidade do pirarucu. “Hoje trabalho com a defumação de vários outros peixes, além do pirarucu, o mapará, surubim, filhote, bacu. Eu apliquei todas essas técnicas para fazer o meu prato que é o carpaccio de pirarucu defumado com maionese de molho ‘pesto tapajônico’, que é uma releitura minha. Esse molho é o nosso cheiro verde completo com cebolinha, alfavaca, chicória e coentro, adicionado de manjericão, castanha-do-Pará, e você pode optar por queijo coalho ou parmesão, azeite, sal e um dentinho de alho também é importante. O nosso prato envolve técnica de charcutaria húngara, defumação americana e o produto é amazônico. O resultado é magnífico”, descreve Branches ao falar da iguaria.

Já para o chef André Felipe, de Marabá, “hoje a Amazônia contém tudo e mais um pouco para mostrar ao mundo os ingredientes e os insumos, em termos de temperos, sementes, pescado, da fauna e do bioma”. Para ele, a FITA é diferenciada, um evento que vem mostrando o que a Amazônia possui de melhor, sendo muito importante não só pra região, mas para todo o Brasil, ao falar sobre a indústria, o mercado, a gastronomia e o turismo.

“Eu venho apresentar o Pará e o mundo. Vamos fazer uma leitura de pratos internacionais, mundialmente famosos, porém com insumos e ingredientes totalmente amazônicos”, falou o chef André Felipe ao guardar segredo sobre a apresentação que fará na FITA.

Veja a programação completa do Cozinha Show durante a FITA 2023:

16 de junho (sexta-feira)

14 às 14h50 Daniela Martins (Belém)

15 às 15h50 Artur Bestene (Belém)

16 às 17h50 Eliana Ferreira (Belém (boieira)

17 às 17h50 André Felipe (Marabá)

18 às 18h50 Prazeres Quaresma (Ilha Combu)

17 de junho (sábado)

14 às 14h50 Vinicius Vieira (São João de Pirabas)

15 às 15h50 Chefs Nazaré e Rosiane As Negonas (Belém)

16 às 16h50 Ricardo Branches (Santarém)

17 às 17h50 Paulo Ornela (Bragança)

18 às 18h50 Giovanna Grossi (São Paulo)

18 de junho (domingo)

14 às 14h50 Walaci Morais (Belém)

15 às 15h50 Dandara Resto (Belém)

16 às 16h50 Beto Machado (Belém)

17 às 17h50 Helder (Xingu)

18 às 18h50 Zezé Gama (Cachoeira do Arari)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação