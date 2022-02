Cozinheira é encontrada morta sobre cama no interior do Pará

Na manhã do domingo (13), por volta das 8h40, uma cozinheira, identificada como Maria Alzenira Alves, de 50 anos, foi encontrada morta em um barraco, no garimpo Patrocínio, na cidade de Itaituba, no sudoeste do Pará.

A Polícia Militar foi acionada e ao receber a informação da proprietária do serviço, se dirigiu até o local. Maria de Jesus Moraes, que reside naquela comunidade, informou que sua cozinheira tinha amanhecido morta sobre uma cama, no interior de seu barraco.

Ao chegar no local, a guarnição constatou o óbito e tentou entrar em contato com o delegado, mas não obteve êxito. Diante disso, a família fez o translado do corpo até o estado de Mato Grosso.

Fonte: Portal Debate, com Plantão 24horas News