Cozinheira morre no 1º dia de trabalho após panela explodir

Uma cozinheira, de 36 anos, morreu após uma panela de pressão explodir. O caso aconteceu, nesta quinta-feira (9), em uma churrascaria em Mogi Guaçu, interior de São Paulo.

A vítima foi identificada como Almeida Maria Teixeira da Costa Neta. Ela faleceu em seu primeiro dia de trabalho no estabelecimento. As informações são do G1.

Câmeras de segurança registraram o momento da explosão. Por causa da força do estouro, a mulher foi arremessada contra uma bancada.

A Guarda Municipal foi acionada, mas ao chegar ao restaurante, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já havia constatado o óbito.

O caso foi registrado na 1ª Cia 26º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. A perícia foi ao local, que segue funcionando.

